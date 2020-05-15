За год в органы власти попали не менее 30 "кварталовцев" и их знакомых, – КИУ

В течение первого года президентства Владимира Зеленского не менее 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружение получили государственные должности. Из них 12 человек непосредственно работали в "Студии Квартал 95".

Такие данные приводит общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ), которая проанализировала данные госорганов и публикации СМИ.

Большинство из этих людей ранее не работали на аналогичных должностях.

Будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата в президенты указано, что "политики, связанные кумовством и бизнес-проектами, не способны изменить Украину".

Работают в Офисе президента:

Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) – руководитель Офиса президента.

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") – первый заместитель руководителя Офиса.

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") – заместитель руководителя Офиса.

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") – первый помощник президента.

Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию "Студии Квартал 95") – руководитель департамента информационной политики Офиса

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") – председатель СБУ.

Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") – экс-советник секретаря СНБО.

Владислав Бухарев (СМИ называют его мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым Зеленского) – советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ

Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор департамента стратегической агентурной разведки ГУР Минобороны.

Работают в центральных органах исполнительной власти и в госструктурах:

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества со "Студией Квартал 95" в Запорожье) – председатель Госагентства Украины по вопросам кино.

Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата Ирины Борзовой, экс-директора команды КВН "Сборная Украины") – руководитель Государственного управления делами.

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") – член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские отношения с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) – член наблюдательного совета Привабанка.

Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) – государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины.

Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ имел связи со "Студией Квартал 95") – заместитель министра внутренних дел.

Народные депутаты Украины:

Николай Тищенко (шоумен, кум руководителя Офиса президента Ермака).

Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95").

Александр Кабанов (сценарист, "Квартал 95").

Максим Ткаченко (руководитель "Квартал-концерт").

Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, "Квартал 95").

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, "Квартал 95").

Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка").

Николай Стефанчук (брат Руслана Стефанчука).

Александр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с Зеленским).

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни).

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН).

Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качуры предоставляла услуги "Студии Квартал 95").

Владимир Воронов (по данным СМИ имел опыт сотрудничества с "Квартал-концертом").

Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала").

Ирина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера "Лиги смеха").

Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства со "Студией Квартал 95").

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