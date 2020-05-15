"Хайпанули, но удачно". Владелец клиники BioTex говорит, что вопрос с детьми будет решен

Клиника суррогатного материнства BioTexCom "хайпанула" на видео с новорожденными детьми и тем самым привлекла к возникшей у них проблеме внимание.

Об этом в интервью агентству Українські новини рассказал владелец клиники Альберт Точиловский.

"У нас была задача, чтобы на нас обратили внимание, на нашу проблемы... Честно говоря, мы "хайпанули", привлекли к себе внимание. Но, это произошло, я считаю, удачно. Теперь вопрос будет решен", – говорит Точиловский.

По его словам, после огласки многие страны передали ноты украинскому МИД, чтобы ведомство могло вмешаться и посодействовать решению вопроса.

"Родители смогли въехать из Ирландии, Англии и они уже с детками. США очень сильно за это переживала. Посольство звонило нам и требовало, чтобы побыстрее мы составили для них все, чтобы родители могли попасть к своим деткам", – рассказывает владелец клиники.

Также Точиловский убеждает, что детей собрали в одном помещении только для видео. На самом же деле, они все находятся в нескольки больших и хорошо вентелируемых комнатах.

Речь зашла и о регулировании суррогатного материнства в Украине. По словам Точиловского, омбудсмен Людмила Денисова говорит о его полном запрете. Сам Точиловский поддерживает идею регулирования этой сферы.

"То, что некоторые урегулирования нужны я согласен. Я согласен с тем, о чем говорят чиновники, что должна быть дорогая лицензия и мы должны платить в бюджет. То есть, те кто в этом участвует должен заплатить хотя бы 3-4 млн гривен и кто будет "хулиганить", сразу теряет деньги", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле 2018 года ГПУ раскрыла масштабную преступную схему по организации суррогатного материнства.

Следствие установило, что в 2010 году гражданин Молдовы и гражданин Германии организовали медицинский центр по предоставлению услуг репродуктивной медицины BioTexCom. В Украине его клиентками были более 1 тыс. женщин (в основном, из малообеспеченных семей и прифронтовой зоны).