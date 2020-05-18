Жизнь после карантина - реальность 2.0

Годами мы говорили о гиг-экономике. О том, что миллениалы хотят работать удаленно и иметь возможность сотрудничать с разными проектами. Тем не менее, процент гик-вокеров рос с небольшой динамикой. Всем казалось, что перейти на дистанционный режим работы компании сложно, на это потребуется много времени, а часть руководителей даже не думала о том, чтобы обретать навык управления дистанционными командами. Мир изменился всего за несколько месяцев. По разным оценкам, количество сотрудников, которые не вернутся к офисной работе составит от 20% до 25%. Это лишь один из примеров, который подтверждает, что окончание карантина - не будет означать возвращение к привычному способу ведения дел. Вызов, перед которым сейчас находимся все мы - формирование новой реальности.

Какой будет эта реальность? Во многом это будет зависеть от ценностей, которыми мы будем руководствоваться. Уже сейчас становится понятно, что компании, в которых развиты ценности поддержки, партнерства, эффективности проходят этот непростой период с большей легкостью и уверенностью. Бизнесы с иерархической культурой, основанной на высокой конкуренции, оказываются неспособными реагировать на вызовы, в которых коллаборация - один из лучших способов их преодоления. И я думаю, что разрыв между первыми и вторыми продолжит увеличиваться.

Эти же тренды можно отследить в традиционной для нас метрике - вовлеченности. Драйверы её роста - автономность и самостоятельность, вызовы, которые соответствуют компетенциям, безопасность, поддержка и ощущение принадлежности. На самом деле, этот кризис открывает новые возможности для развития этих драйверов. Автономность и самостоятельность - главный принцип дистанционной работы. С новыми вызовами мы сталкиваемся фактически каждый день. А важная роль лидера сейчас - обеспечить эту безопасность, поддержку и ощущение причастности к большему. Эта задача становится намного проще, если ключевая ценность для руководителя - его люди.

Вызовы, с которыми столкнулись руководители и HR-команды, в значительной степени могут отличаться в зависимости от сектора, структуры и размера компании. Но я вижу несколько универсальных трендов, которые будут сохранять свое значение для всех бизнесов после выхода из карантина:

Забота о здоровье сотрудников останется топприоритетом. Бизнесы могут расширить или сфокусировать медицинскую поддержку благодаря страхованию, телемедицине или внутренней консультационной службе. Важно, чтобы работодатели рассматривали не только его физическую, но и ментальную составляющую. Согласно прогнозам ВОЗ, мировая экономика потеряет около 1 триллиона долларов ввиду снижения производительности, вызванной депрессиями и беспокойством из-за пандемии. Для Украины этот контекст особенно актуален - мы занимаем 1 место в Европе по количеству граждан с нарушениями ментального здоровья. Компания может организовать корпоративную службу психологической поддержки для своих сотрудников. Наш опыт в StarLightMedia показывает, что такая служба может эффективно работать онлайн, помогая сотрудникам и в период удаленной от офиса работы.

Все говорили, что перейти на дистанционку сложно, потому что не все умеют работать с разными софтами, контролировать процессы и выполнять задачи онлайн. Когда выбора не стало, все быстро научились работать в разных программах, проводить в онлайне и встречи, и обучение. То есть учиться быстро возможно. Значит, фокус в том, чтобы инвестировать в системы, которые в очень удобных, коротких форматах помогут сотрудникам быстро обучаться навыкам, которые нужны в новой реальности.

Внутренние коммуникации как никогда должны помогать в формировании новых связей, которые будут содействовать доверию и ощущению безопасности. Компании, которые не успели выстроить систему внутренних коммуникаций до кризиса, в условиях постоянных изменений столкнулись с серьезным челленджем. Там где раньше эту роль выполнял руководитель в живом общении, оказался вакуум. Когда у компании нет каналов коммуникации, которые позволяют охватить всех сотрудников, нет источника, которому люди доверяют это становится одной из причин падения эффективности и вовлеченности.

Еще одна, не менее важная для всех нас задача. Уже сейчас, а лучше вчера, заняться составлением планов по выходу из карантина. Мы понимаем, что риск заражения будет с нами еще длительное время и по щелчку вернутся в обычный режим будет невозможно. Чтобы обеспечить заботу о сотрудниках важно делать это планомерно, находя лучшие решения и отталкиваясь от задач, которые стоят перед этими сотрудниками и перед организацией. Эти планы должны быть адаптивными к изменениям и учитывать разные сценарии развития событий. При этом важно, что эффективность этого плана во многом определяется разнообразием команды, которая над ним работает. Нужно привлекать лидеров и экспертизу из разных функций, обеспечить представительство женщин и мужчин, чтобы учесть множество особенностей и потребностей, которые существуют внутри вашей компании. И как только план будет сформирован - коммуницировать, объяснить сотрудникам его суть, дальнейший план действий. Нельзя допустить ситуацию, в которой государство объявляет о завершении карантина в условный понедельник, а в воскресенье ваши сотрудники все еще не знают, что им делать.

Нам предстоит решить как теперь мы будем работать, здороваться, проводить деловые встречи, обедать. Важно признать - возврата к прошлому не будет. Будет новая реальность, которую мы с вами будем создавать каждый день.