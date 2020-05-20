СЕО мобильного приложения "Doctor Online” Николай Кисель рассказывает, как решили создать приложение и как проводили консультации в период карантина.

Главной целью создания приложения стала необходимость автоматизировать поход к врачу для снятия первичной симптоматики. Все сводилось к 5 шагам, которые обычно делает каждый человек при необходимой консультации у врача, только в нашем случае эти шаги внедрены в приложении.

На сегодняшний день в поддержке приложения «Doctor Online» работает 70 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.

С помощью приложения можно также:

• получить направление на анализы;

• записаться в лабораторию;

• получить результаты и их расшифровку;

• заказать доставку лекарств;

• в нужное время приложение автоматически напомнит о необходимости приема лекарств по вашему личному графику.

В нашем приложении «Doctor Online» пользователи могут обратиться к специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок. Статистический опрос показал, что 90% пользователей предпочитают “чатиться”с врачом, а не созваниваться.

Самое распространенное, с чем обращались к нам во время пандемии - это ОРВИ и ОРЗ. Меньше всего консультаций было по таким запросам как: сердечно-сосудистая патология, интерпретация результатов исследования, травмы.

Много запросов поступало от мамочек с маленькими детьми. И еще одним часто задаваемым вопросом оказался здоровый образ жизни.

Многие люди консультировались как лучше питаться, сколько выпивать количества воды в день, какие витамины принимать и тд. Количество консультаций возросло в десятки раз!

За три месяца приложение «Doctor Online» загрузили почти четверть миллиона пользователей. Приложение ежедневно скачивают более 10 000 пользователей. По обращениям лидируют семейные врачи, за ними — педиатры. Нам поступили заявки из разных стран, среди них лидируют: Великобритания, Германия, Казахстан, США, Польша.

Приложение создавалось так, чтобы где бы вы не находились, вы смогли бы получить консультацию на своем родном языке, от своего контакт центра и своего врача! Мы сотрудничаем с операторами связи разных стран. У нас есть одна цель, к которой мы упорно идем!

Мы хотим сделать заказ лекарств более удобным, независимо от страны, в которой вы находитесь. Чтобы вы смогли узнать, как называется назначенный препарат в той стране, где вы находитесь по действующему веществу, который знает наш врач. Найти его и доставить вам мы также поможем! Регистрация возможна из 150 странам мира, для этого не обязательно быть привязанным к семейному врачу страны, в которой находишься.

Мы не останавливаемся и развиваем еще несколько функций.

Планируем, что в приложении "Doctor Online" появятся модули диетологии и психологической помощи. Также мы планируем ввести функционал для страховой медицины и интеграцию со страховыми компаниями. Недавно мы опубликовали новую версию, где есть возможность подключать фитнес-браслеты и смарт-часы для отслеживания состояния своего здоровья.

Так, скоро всем будет доступна функция диетологии. Мы разработали ее на основе уровня сна, активности, хроник, аллергических реакций и других показателей. Индивидуальные особенности каждого будут учитываться при составлении рациона и рекомендаций для вас!

Карантин стал для нас тем моментом, когда мы еще раз себе и всем смогли доказать, что сфера телемедицины - это не будущее, а настоящее!

Мы никогда не ставили цель кого-то обогнать или заменить. Для нас важно, чтобы каждый мог получить качественную, быструю и эффективную медицинскую помощь. Это было, есть и будет главной задачей нашего приложения.

Приложение «Doctor Online» доступно для загрузки на Play Market и App Store