Зеленские отправили вышиванку "президенту Канады", хотя в Канаде нет президента

Сегодня, 21 мая, празднуется Всемирный день вышиванки. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили лидерам некоторых стран вышиванки.

В сообщении на странице Офиса президента в Facebook указали, что такую сорочку отправили в том числе "президенту и первой леди Канады". В то же время, Канада по форме правления – парламентская монархия, поэтому должности президента в стране нет.

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В Канаде формально глава государства – британский монарх (сейчас это Елизавета II). Фактически страну возглавляет премьер-министр. Сейчас эту должность занимает Джастин Трюдо. Вероятно, ему и его супруге Софи и отправили подарок Зеленские.

Позеж Офис президента исправил пост и заменил "президентов" на "лидеров", а упоминание о первых леди вообще удалил.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле президент Зеленский посетил с визитом Канаду. За день до визита его пресс-служба опубликовала релиз, в котором назвала столицей страны Торонто вместо Оттавы. У Зеленского в Twitter Канаду на латинице также называли Canadia (вместо Canada).