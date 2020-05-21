УЗ хочет в лизинг поставить эскалатор в Центральном вокзале Киева. Цена вопроса – 10 млн грн

Укрзализныця планирует в лизинг установить "тяжелые" эскалаторы на Центральном вокзале Киева. Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик. Его цитирует пресс-служба компании.

"Мы долго искали наилучший вариант решения приоритетного для нас вопроса – обеспечения максимальной доступности помещений вокзала для пассажиров. Решение найдено и скоро будет воплощено в жизнь", – рассказал Юрик.

По его словам, при выборе подрядчика УЗ руководствовалась рядом критерий: цена, обслуживание, дизайн и энергоэффективность. Оказалось, что самые выгодные условия предлагает Крюковский вагоностроительный завод. Цена вопроса – около 10 млн грн.

"Поэтому уже в этом году в вопросе замены эскалаторов на Центральном воказле поставят точку", – заявил Юрик.

В УЗ также уточняют, что сейчас на вокзале работают эскалаторы, предназначенные для ТРЦ, но людей в ТРЦ меньше, чем на вокзале. Поэтому планируется установить т.н. "тяжелые эскалаторы" – они более износостойкие и могут выдерживать большие нагрузки.

Как ранее сообщал Фокус:

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.

Также стало известно, что партнерство УЗ и Deutsche Bahn может включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление Укрзализныцей со стороны немецкой компании.