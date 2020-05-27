В Винницкой области убили второго за неделю военного

Избитый неизвестными капитан Михаил Голевской, служивший в Барском районном военкомате Винницкой области, скончался. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции области Анна Олейник, передает Общественное.

Отмечается, что местный житель позвонил в полицию и заявил, что он обнаружил мужчину в бессознательном состоянии в селе Чемерисы-Барские.

Избитого мужчину положили в больницу, но он не приходя в сознание от телесных повреждений умер.

Погибший 1981 года был человеком не конфликтным. В Барском военкомате служил с декабря 2019 года. Он женат, имеет двух дочерей. Родители живут в Могилев-Подольском, куда уже доставили тело погибшего.

Полиция, следователи и оперативники устанавливают личность причастного к совершению преступления. Открыто уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Обстоятельства смерти выясняются.

Перед этим, 24 мая, в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний житель города Винницы, военнослужащий в/ч 3008. Во время оказания медицинской помощи в больнице мужчина скончался.

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