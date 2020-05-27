Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV: украинское телевидение онлайн

С сервисом ТВ онлайн Ланет.TV вы можете смотреть любимые украинские каналы в любом месте, в любое время и с любого устройства, к тому же, довольно недорого

В 2020 году уже мало кто смотрит аналоговое телевидение, все предпочитают смотреть каналы онлайн, и на то есть ряд причин:

Подключить телевидение онлайн можно самому за 5 минут. Не нужно вызывать мастера на дом и платить за дополнительное оборудование. Не нужно каждую неделю покупать бумажную телепрограмму. В большинстве сервисов ТВ онлайн есть встроенная электронная программа ТВ. Вы можете смотреть любимые каналы онлайн в любом месте и в любое время. Пропустили любимую передачу? Достаточно просто отмотать эфир назад. Плата за просмотр телевизора онлайн сейчас составляет сущие копейки, в сравнении с необходимостью покупать дорогое оборудование для просмотра, например, спутникового ТВ.

Как смотреть ТВ через Интернет?

У вас должен быть стабильный сигнал Интернет и смарт-устройство с большим экраном (планшет, ноутбук, смартфон,смарт-телевизор или ПК). Далее вам нужно скачать сервис ТВ онлайн, зарегистрироваться и привязать банковскую карту. Эта процедура займет пару минут, вам не нужно покупать антенны и ресиверы, не нужно вызывать мастеров, можно настроить все самому и смотреть ТВ каналы онлайн прямо сейчас!

Почему стоит отдать предпочтение Ланет.TV?

Немаловажным плюсом Ланет.TV является наличие паузы эфира до 2-х часов. Вы можете смотреть каналы онлайн в прямом эфире, ставить эфир на паузу и перематывать его. Кроме того, всем пользователям доступна электронная ТВ программа на 2 недели вперед. Если ваши дети тоже любят смотреть онлайн любимые мультики, то вам пригодиться функция родительского контроля. Удобно, что всем пользователям ТВ онлайн сервиса Ланет.TV доступна техническая поддержка 24/7 и бонусная программа, где просто за просмотр онлайн ТВ или другие действия в сервисе вам начисляются бонусные деньги на счет! ТВ онлайн от Ланет.TV вы можете смотреть на нескольких устройствах одновременно — война за пульт теперь в прошлом! Сверившись с ТВ программой, ни один член семьи не пропустит любимое шоу, а главное — не возникнет разногласий, что именно смотреть.

Интернет-телевидение стало неотъемлемой частью нашей жизни. С его помощью мы учимся, развлекаемся и получаем удовольствие от просмотра любимых фильмов в кругу семьи. А наличие электронной ТВ программы экономит наши деньги, время и спасает окружающую среду, ведь теперь не нужно покупать ее бумажный вариант каждую неделю. И главное: смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие любимые телеканалы вы можете уже сейчас в интернет ТВ в сервисе Ланет.TV!