На Киевщине вооруженная банда в париках и накладных бородах грабила предприятия

Правоохранители Киевской области задержали вооруженную банду, которая совершала разбойные нападения на предприятия области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Пятеро злоумышленников, большинство которых уже имели проблемы с законом, во главе со своим криминальным авторитетом по кличке "Буба", пока основательно подозреваются в совершении менее 11 разбойных нападений, сумма причиненного ущерба составляет более 1 млн гривен", – сказано в сообщении.



К каждому нападения злоумышленники готовились тщательно: просчитывали пути отхода, выбирали места, где нет камер видеонаблюдения, меняли внешность с помощью париков и бород, а также меняли транспорт.

Вначале они нападали на охранников, связывали их и угрожали оружием, после чего воровали из сейфов наличные деньги.

Правоохранители провели 18 обысков во время которых изъяли оружие, гранаты, глушитель, рации, пластид, дымовые шашки, парики, кастеты, ломы, наркотики, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Всех участников преступной группы задержали, им объявили о подозрениях в разбое и бандитизме. Все они находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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