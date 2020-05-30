Имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом, – нардеп

Народный депутат Украины Анна Скороход опубликовала письмо, в котором говорится, что судостроительный завод "Океан" в Николаеве распиливают на металлолом.

Текст письма, а также фотографии она разместила в своем Telegram-канале.

В письме, автор которого неизвестен, идет речь о том, на предприятии якобы происходит массовое увольнение рабочих, а сам завод режут на металл, хотя официальных подтверждений этому пока нет.

"Если раньше весь процесс резки и погрузки был ночью, то сейчас все делают днем. Эти фото сделаны сегодня около 17:00 (вероятно, 29 мая, – ред). Вырезали мощный кузнечный цех, режут даже трубопроводы и крыши. Затвор дока стоит в 6-ом цеху", – говорится в письме.

"Теперь о Буге, его выводили за 12-мильную зону, это такой процесс для оформления "флага" и одноразового перехода. По всей видимости, продали. Это все делается на 1-ой достроенной набережной, туда же и свозят металл и грузят в вагоны. Если так дело пойдет, то через неделю на заводе делать будет нечего и его цена будет такой, что еще и доплачивать придется, чтоб его кто-то забрал! Это реальный факт!" – отмечает автор письма.

Также сообщается, что за два дня был вырезан кузнечный цех, который, по данным автора письма, стоит 15 миллионов долларов.

"Еще неделя и там не надо вообще ничем заниматься, разве кабеля из земли выкорчевывать! Да еще плиты забора останутся с рельсами! И то сомневаюсь. (…) Были спецкраны с эксклюзивным сборочным оборудованием японским и корейским, новье за 120 миллионов долларов. Теперь просто стены! Вы себе не представляете, что происходит! Собираются резать 3000-тонные стапельные краны. Это те, которые столкнулись. Это оборудование даёт этому заводу эксклюзив и его инвестиционную силу и стоимость! Пожалуйста, помогите, вмешайтесь в ситуацию, донесите до власти, что творится!" – говорится в письме.

Сама Скороход, комментируя ситуацию, сообщила, что подготовила депутатский запрос в правоохранительные органы.

"13 января 2020 года суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода "Океан". Так кто же так безбожно режет его на металлолом в прямое нарушение закона. Подготовила депутатский запрос по данному вопросу, обращаюсь в правоохранительные органы!!!" – написала Скороход.

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