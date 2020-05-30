В Украину к своим детям от суррогатных матерей прилетели 11 пар из Аргентины

Сегодня ночью 11 супружеских пар прилетели чартером из Аргентины в Украину к своим детям, рожденным от суррогатных матерей. Об этом пишет Радио Свобода.

Прибывших встречала посол Аргентины в Украине Елена Летиция Тереза Микусински.

Среди прилетевших в Украину аргентинцев – 46-летние маркетолог и дизайнер из Буэнос-Айреса. Пара почти 20 лет хотела ребенка: за это время в Аргентине они сделали несколько операций и около десяти неудачных попыток искусственного оплодотворения.

В конце концов, они решили усыновить ребенка, но из-за того, что очередь в Аргентине продвигается медленно, пара решилась на суррогатное материнство в Украине. Деньги на это взяли в кредит, который нужно еще 5 лет выплачивать.

Перед тем, как увидеть своих детей, все прибывшие пройдут двухнедельную обсервацию. Затем их ждет оформление детского паспорта и возвращение домой. При этом, вылет обратно в Аргентину – еще под вопросом.

"Мы очень обеспокоены, ведь Аргентина закрыла границы до сентября и если нам не разрешат въезд до этого времени, мы даже не представляем себе, как будем жить в чужой стране с ребенком четыре месяца", – говорит одна из супружеских пар.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине мая стало известно, что в киевском отеле "Венеция" содержатся 46 младенцев, которых родили украинские суррогатные матери для иностранцев. Их не могут вывезти из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

В связи с этим, омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главе Нацполиции, МОЗ и Минсоцполитики и попросила содействия в разрешении ситуации.