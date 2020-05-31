В Татарбунарах стая шакалов задушила семь овец и козленка

В городе Татарбунары Одесской области этой ночью на одной из овцеферм стая шакалов напала на отару овец. Хищники убили семь животных и еще нескольких ранили.

Об этом сообщает БессарабияINFORM.

Нападение произошло примерно в 1:30 ночи. Фермер услышал лай собак, а когда вышел посмотреть, что происходит, увидел, как 5-7 шакалов гоняют овец. Когда он посветил фонарём, шакалы убежали.

На соседнем поле работник овцефермы обнаружил семь задушенных овец и козленка без головы.

Издание пишет, что за день до этого фермер видел двух шакалов недалеко от фермы, но не предположил, что они могут напасть на отару, которая охраняется собаками.

Как сообщает Думская, впервые шакал (Canis aureus) был зарегистрирован в Одесской области в 1998 году.

Животные прибыли с территории Балканского полуострова, переправившись через Дунай, и сейчас распространились до Донецкой области.

Шакал является всеядным животным, но в основном питается мышеподобными грызунами, зайцами, нелетающими птицами. Кроме негативного влияния на количество охотничьей фауны, шакал является носителем опасных заболеваний, в частности бешенства. Отсутствие естественных врагов, а также запрет охоты на территориях природно-заповедного фонда привели к бурному росту популяции шакала.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре прошлого года в Черном море у берегов Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находились более 14 тысяч овец.