Статистика коронавируса в Украине на 1 июня: количество новых случаев снизилось на 128

В Украине по состоянию на утро 1 июня зафиксировано 24 012 случаев коронавируса, за сутки – 340 новых инфицированных. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Вчера, 31 мая, в ЦОЗ отчитывались о 468 новых случаях коронавируса, а еще ранее, 30 мая, сообщалось о 393 новых зараженных.

За все время эпидемии коронавируса от COVID-19 выздоровели 9690 человек, летальных исходов – 718. Наибольший прирост заболевших за сутки показали Киев (58 случаев), Ровенская область (57) и Львовская область (31).

В ЦОЗ также сообщают, что COVID-19 заболели 4621 медиков (сейчас на госпитализации находятся 864 человека, а на аппаратах ИВЛ – 26). 36 медиков умерли от коронавируса.

Также сообщается, что в Украине провели 10 944 ИФА-тестов и 363 187 ПЦР-тестов.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл. - 1005

Волынская обл. - 932

Днепропетровская обл. - 942

Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)

Житомирская обл. - 742

Закарпатская обл. - 1206

Запорожская обл. - 447

Ивано-Франковская обл. - 1420

Киев - 3043

Киевская обл. - 1600

Кировоградская обл. - 514

Луганская обл. - 47

Львовская обл. - 1700

Николаевская обл. - 294

Одесская обл. - 896

Полтавская обл. - 270

Ровенская обл. - 1770

Сумская обл. - 170

Тернопольская обл. - 1176

Харьковская обл. - 1083

Херсонская обл. - 178

Хмельницкая обл. - 454

Черкасская обл. - 406

Черновицкая обл. - 3377

Черниговская обл. - 177

Как ранее сообщал Фокус:

С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.