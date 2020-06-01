Статистика коронавируса в Украине на 1 июня: количество новых случаев снизилось на 128
В Украине по состоянию на утро 1 июня зафиксировано 24 012 случаев коронавируса, за сутки – 340 новых инфицированных. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Вчера, 31 мая, в ЦОЗ отчитывались о 468 новых случаях коронавируса, а еще ранее, 30 мая, сообщалось о 393 новых зараженных.
За все время эпидемии коронавируса от COVID-19 выздоровели 9690 человек, летальных исходов – 718. Наибольший прирост заболевших за сутки показали Киев (58 случаев), Ровенская область (57) и Львовская область (31).
В ЦОЗ также сообщают, что COVID-19 заболели 4621 медиков (сейчас на госпитализации находятся 864 человека, а на аппаратах ИВЛ – 26). 36 медиков умерли от коронавируса.
Также сообщается, что в Украине провели 10 944 ИФА-тестов и 363 187 ПЦР-тестов.
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл. - 1005
Волынская обл. - 932
Днепропетровская обл. - 942
Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)
Житомирская обл. - 742
Закарпатская обл. - 1206
Запорожская обл. - 447
Ивано-Франковская обл. - 1420
Киев - 3043
Киевская обл. - 1600
Кировоградская обл. - 514
Луганская обл. - 47
Львовская обл. - 1700
Николаевская обл. - 294
Одесская обл. - 896
Полтавская обл. - 270
Ровенская обл. - 1770
Сумская обл. - 170
Тернопольская обл. - 1176
Харьковская обл. - 1083
Херсонская обл. - 178
Хмельницкая обл. - 454
Черкасская обл. - 406
Черновицкая обл. - 3377
Черниговская обл. - 177
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- По состоянию на 31 мая в Украине 5 областей и Киев не соответствуют всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко второму этапу смягчения карантина.