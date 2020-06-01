Под Херсоном застрелился военный из 95-й десантной-штурмовой бригады

В понедельник утром, 1 июня, в Херсонской области обнаружено с огнестрельным ранением тело военнослужащего одного из подразделений воинской части 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Об этом сообщается на странице 95-й бригады в Facebook.

По предварительной информации, военный совершил суицид.

"На месте работают представители Воинской службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органах", – говорится в сообщении.

Командование в/ч высказывает сочувствие родным погибшего.

Как ранее сообщал Фокус: