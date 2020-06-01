Под Херсоном застрелился военный из 95-й десантной-штурмовой бригады
В понедельник утром, 1 июня, в Херсонской области обнаружено с огнестрельным ранением тело военнослужащего одного из подразделений воинской части 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Об этом сообщается на странице 95-й бригады в Facebook.
По предварительной информации, военный совершил суицид.
"На месте работают представители Воинской службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органах", – говорится в сообщении.
Командование в/ч высказывает сочувствие родным погибшего.
Как ранее сообщал Фокус:
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