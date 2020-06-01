Умер украинский композитор Мирослав Скорик

В возрасте 81-го года скончался советский и украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг – Мирослав Михайлович Скорик", – сообщил он.

13 июля Мирославу Михаиловичу исполнилось бы 82 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования в связи со смертью композитора.

"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", – написал президент на своей странице в Facebook.

"Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!", – добавил он.

Скорик родился в 1938 году во Львове. Происходит из интеллигентной семьи – знаменитая оперная певица Украины Саломея Крушельницкая является сестрой бабушки Скорика. В 1947 году семья Скориков была репрессирована и выслана в Сибирь. После смерти Иосифа Сталина семья вернулась во Львов.

Скорик является автором музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и других лент.

Имеет звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Также является владельцем ордена "За заслуги" I степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, ордена "За заслуги" II степени – за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко, ордена "За заслуги" III степени - за значительный личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность.

Самыми известными произведениями Мирослава Скорика является опера "Моисей", балет "Возвращение Баттерфляй", поэма "Сильнее смерти" и концерт для оркестра "Карпатский".

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