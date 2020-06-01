Умер украинский композитор Мирослав Скорик
В возрасте 81-го года скончался советский и украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко.
"Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг – Мирослав Михайлович Скорик", – сообщил он.
13 июля Мирославу Михаиловичу исполнилось бы 82 года.
Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования в связи со смертью композитора.
"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", – написал президент на своей странице в Facebook.
"Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!", – добавил он.
Скорик родился в 1938 году во Львове. Происходит из интеллигентной семьи – знаменитая оперная певица Украины Саломея Крушельницкая является сестрой бабушки Скорика. В 1947 году семья Скориков была репрессирована и выслана в Сибирь. После смерти Иосифа Сталина семья вернулась во Львов.
Скорик является автором музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и других лент.
Имеет звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.
Также является владельцем ордена "За заслуги" I степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, ордена "За заслуги" II степени – за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко, ордена "За заслуги" III степени - за значительный личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность.
Самыми известными произведениями Мирослава Скорика является опера "Моисей", балет "Возвращение Баттерфляй", поэма "Сильнее смерти" и концерт для оркестра "Карпатский".
Как ранее писал Фокус:
- В Нью-Йорке 28 февраля 2019 года в 89 лет скончался знаменитый композитор Андре Превин, обладатель четырех Оскаров и бывший муж актрисы Мии Фэрроу. Именно он написал музыку к музыкальным фильмам "Моя прекрасная леди" и "Порги и Бесс".
- В 2019 году советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался в Москве на 86-м году жизни.