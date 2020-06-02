За первые 17 часов камеры в Киеве зафиксировали 35 тыс. нарушений ПДД, – Аваков

За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области зафиксировано 35 762 происшествия, из них отработано – 5620. Об этом в Twitter рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.

А самым "настойчивым" нарушителем был BMW – он проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч. Соответственно водитель получит три штрафа.

В МВД напоминают, с какой максимально разрешенной скоростью можно проезжать камеры, установленные по Киеву:

50 км/ч – ул. Елены Телиги, 39;

80 км/ч – Набережное шоссе, 4;

50 км/ч – Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

50 км/ч – улица Братиславская, 18;

50 км/ч – Чоколовский бульвар, 24;

50 км/ч – Северный мост (в направлении левого берега);

50 км/ч – Северный мост (в сторону правого берега);

50 км/ч – Броварской проспект (м. Левобережная);

50 км/ч – Броварской проспект/ ул. Строителей;

50 км/ч – Южный мост (в направлении левого берега);

50 км/ч – Южный мост (в направлении правого берега);

50 км/ч – проспект Героев Сталинграда, 25;

50 км/ч – проспект Владимира Маяковского, 56;

50 км/ч – проспект Владимира Маяковского, 65;

50 км/ч – бульвар Дружбы народов, 27;

50 км/ч – бульвар Дружбы народов, 36;

80 км/ч – Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев;

80 км/ч – Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов;

80 км/ч – Харьковская площадь / проспект Николая Бажана (в обе стороны)

1 июня официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году.

Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний. Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.