В "Охматдете" к больному лейкемией мальчику в реанимацию перед смертью не пустили маму

В детской больнице "Охматдет" в реанимации от лейкемии умер четырехлетний мальчик. Перед смертью к нему не пустили маму. Об этом пишет ТСН.ua.

Алексей находился в больнице в января 2020 года, но из-за ухудшения здоровья его две недели назад перевели в реанимацию. Посещение реанимации в больнице жестко регламентировали из-за эпидемии коронавируса.

Во время карантина женщине разрешали заходить туда только дважды в день и только по часу. В день смерти сына женщина заходила в реанимацию утром, но второй раз ее уже не пустили.

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Заместители главврача "Охматдета" говорят, что женщина выходила из больницы в тот день, хотя на карантине в реанимацию пускают только тех родителей, которые сами лежат в больнице и ни с кем не контактируют.

"Если бы мама была возле реанимации – ее бы пустили. Ей сказали не заходить уже после того, когда она вышла на улицу. Мы объяснили, что она потенциально может быть опасна для ребенка и может ускорить процесс", – говорят врачи.

Женщина, в свою очередь, отвечает, что выходила только для того, чтобы увидеться с мужем.

После произошедшего в "Охматдете" обещают пересмотреть правила посещения реанимации: говорят, будут пускать родителей 24 часа в сутки, но только после тестирования на коронавирус и при отсутствии контактов с посторонними.

Как ранее сообщал Фокус:

Первая часть нового корпуса "Охматдета" была открыта в апреле 2019 года.

11 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2505 о внесении изменений в госбюджет на 2019 год. Это позволило достроить новый корпус детской больницы "Охматдет" на 4-5 месяца раньше.