Украинцам могут позволить менять отчество: законопроект принят в первом чтении

Верховная Рада на заседании в среду, 3 июня, приняла в первом чтении законопроект №2450, позволяющий гражданам Украины изменить не только фамилию или имя, но и отчество.

За соответствующее решение отдали свои голоса 247 народных депутатов, при минимально необходимых 226.

В случае окончательного принятия, документ внесет изменения в Гражданский и Семейный кодексы Украины. Согласно действующему законодательству, украинцы могут изменить только имя и фамилию. Смена отчества не предусмотрена на законодательном уровне.

Согласно законопроекту, лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество. Также документом предусматривается, что лица, достигшие 14 лет, имеют право изменить свою фамилию, имя или отчество при согласии родителей.

В случае если ребенок, которому исполнилось 14 лет, воспитывается опекуном, он может изменить свою фамилию, имя или отчество с согласия попечителя.

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В случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними может быть решен органом опеки и попечительства.

Как сообщает издание Гордон, во время обсуждения законопроекта ряд депутатов из "Батькивщини" и "Европейской солидарности" выразили беспокойство, что его могут использовать во время выборов для подтасовки голосов.

"Хочу напомнить, почему этот закон не был принят в предыдущем созыве. Потому что, к сожалению, практика изменения фамилии, имени и отчества во время выборов стала очень распространенной именно с целью создания избирательных клонов. И это, к сожалению, ненормальная ситуация, которая имела развитие именно в Украине", – сказал народный депутат от "Батькивщини" Сергей Власенко.

Он предложил внести изменения в Избирательный кодекс, где прописать, что если человек в течение года перед выборами менял фамилию, имя и отчество, то об этом должна быть пометка в избирательном бюллетене.

Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" предложил ввести в действие этот закон после осенних местных выборов.

"Это интересно, потому что в Верховной Раде может появиться много Кварталовичей, большая группа Бениевичей. Например, Александр Бениевич или даже два Бениевича. У нас может появиться Николай Велюрович, а в правительстве – Откатовичи. Это тоже интересно! И самое главное: Владимир Александрович может, наконец (потому что он так себя чувствует), стать Владимиром Владимировичем. Не дай бог, чтобы Владимиром Ильичом. Возможно, Владимиром Карантиновичем. Хотя, наверное, намного ближе Владимиром Полиграфовичем. Но самое главное, чтобы не стал Владимиром Ростовичем", – сказал Гончаренко.

На эти слова отреагировал народный депутат из группы "За майбутне" Игорь Гузь, назвав Гончаренко грамотеем.

"Передаю привет Алексею Порошенковичу, это тоже может стать печаточкой", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2016 году парламент уже принимал в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений к Гражданскому процессуальному кодексу Украины (относительно права на изменение отчества)". До второго чтения документ так и не дошел и был отправлен на рассмотрение Рады IX созыва, которая отклонила его в октябре 2019.