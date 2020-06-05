Жанна Стрельнікова про те, як робота траблшутера допомагає заощадити компанії $100 тис

Траблшутер — нове й поки ще незвідане для України поняття. Простіше кажучи, це людина, що зробила своєю діяльністю вирішення проблем, з якими стикаються компанії. Але, як стверджує сама траблшутер Жанна Стрельнікова, немає проблем — є можливості.

Про те, що входить в обов'язки траблшутера і з чим саме він допомагає впоратися компаніям, читайте в нашому інтерв'ю з Жанною.

Жанно, ви працювали з такими відомими брендами, як Coca-Cola, Pepsi, Borjomi. За яким принципом обираєте бренди, з котрими будете співпрацювати?

Я вважаю, що в роботі, як і в стосунках, повинна бути хімія. Продавати або просувати потрібно той бренд, який ти любиш, добре ставишся до нього й сам є його амбасадором. Так склалося, що мої перші бренди — «Моршинська» та Borjomi. Потім уже було, як у тумані: робота з брендами напоїв №1 у світі — напевно, мрія кожного.

Які завдання ви допомагаєте вирішити вже відомим брендам і тим, хто тільки набирає обертів? З ким вам подобається працювати більше?

Основне завдання — знайти можливість зростання. Вони завжди різні й відрізняються для кожного бренду або компанії. Це можуть бути розширення продуктової лінійки, завоювання нового сегменту або споживачів, впровадження системи CRM, оптимізація бізнес-процесів, побудова іміджу бренду.

Над якими проектами і з ким ви працюєте зараз?

Наразі я вирішила трохи абстрагуватися від ринку FMCG. Він досить зрозумілий, і неважливо, що ти продаєш — воду, памперси, чай або вушні палички, — інструменти однакові. Зараз мені цікавий ринок послуг, металу і нафтогазу.

Є такі бренди, з якими ви не погодитеся працювати? Чи немає проблеми, котру неможливо вирішити?

Я не люблю слово «проблеми», для мене це можливості. Мені важливо, щоб у першу чергу було цікаво працювати з брендом. Невідомий сегмент бізнесу лякає. Буває, що немає досвіду роботи на цьому ринку, але в той же час це випробування «на слабо» — чи зможу я. Виходить таке собі тренування для мозку. Як я люблю говорити, профілактика Альцгеймера. З приводу брендів не хочу розмовляти ніколи, тому що обов'язково прийде пропозиція.

Які завдання ви як траблшутер допомагаєте вирішити бренду?

Як я вже казала, траблшутер допомагає компаніям знайти нові можливості, сформувати правильний імідж, збільшити продажі, організувати відділ продажів і т. д. У цілому він працює над поліпшенням процесів у компанії, допомагає розібратися, що, коли й де потрібно зробити. Це погляд зверху на всі процеси, на компанію та її можливості.

Ще кілька років тому про траблшутерів навіть не говорили в Україні. Чому виникла потреба в таких людях і як ви усвідомили, що це ваше?

Такої професії і зараз немає. Траблшутер — це збірне поняття. У мене є досвід роботи з різними компаніями, з різними завданнями. Я дивлюся на бізнес очима власника / СЕО, тобто мені видно повну картину. Не можна обмежитися, наприклад, маркетингом і робити рекламу, якщо у вас не працює фінансова модель і незрозуміло, на чому заробляються гроші. Розбиратися окремо, яка роль у довгостроковій стратегії інтернет-магазину, чи потрібен він, може, про нього навіть не подумали. Або коли в компанії дві вертикальні структури бізнесу, немає чіткого поділу обов'язків, але потрібно будувати систему мотивації, яка залежить саме від обов'язків менеджерів. Тому тут важливо дивитися на завдання комплексно.

Наразі компанії виходять з карантину. Що для них зараз актуально та чим ви допомагаєте як траблшутер?

Ще на початку карантину всі казали, що світ уже не буде таким, як раніше. Тому складно стверджувати, що компанії зможуть повернутися до звичного режиму. По-перше, потрібно розробити стратегію розвитку. По-друге — продумати подальшу трансформацію компанії: процеси, ідеї, бізнес-модель. По-третє — зберегти та збільшити продажі: проаналізувати та спрогнозувати поведінку аудиторії.

Що стає відправною точкою, коли компанія розуміє, що їй потрібен траблшутер?

Я думаю, зараз такого розуміння немає. Не буває ситуацій, коли хтось уранці приходить у компанію й каже: «Нам потрібен траблшутер». Зазвичай звертаються із запитом: «Ми хочемо рости / ми не ростемо, щось нам заважає». І ми починаємо розбиратися з самого базового рівня, що саме.

Що вам найбільше подобається в цій роботі й у чому головні складнощі?

Найбільше мені подобаються нетривіальні завдання й сам процес роботи. А головна складність — у людях. На жаль, багато хто хоче змін, але не готовий змінюватися. Не завжди усвідомлюють, як пощастило, що менеджмент дає їм цю можливість. Я із задоволенням ділюся досвідом і пояснюю, куди й навіщо потрібно рухатися.

Якими кейсами ви пишаєтеся найбільше? Наведіть приклад траблшутингу будь-якого завдання для клієнта.

3 останніх — ERP & CRM-система, що допомогла оптимізувати бізнес-процеси в компанії, вивести її на новий рівень з точки зору надання послуги (замовлення — узгодження — обслуговування). Ще й заощадила $100 тис.

У вас є досвід роботи з багатьма брендами. А є список тих, з ким би хотіли співпрацювати?

Коли бачу страшні рекламні борди Національної поліції, я хочу написати Арсену Авакову, щоб він мені зателефонував, і я допоможу побудувати бренд (Сміється.). Якщо чесно, хочу, щоб усі бренди й компанії виглядали гідно, без шароварщини, сучасно. Відсутність смаку — це бич нашого ринку.

Що особисто вам свідчить про успіх у роботі? Чи є у вас які-небудь критерії для оцінки власної праці?

Успіх — це коли ніхто не вірив, а я зробила. І результати компанії — звичайно ж, важливий критерій. Особливо не люблю, коли кажуть: «Так не вийде». А ви спробували? Ні, не спробували, але вже говорите, що не вийде. Ця фраза для мене як червона ганчірка для бика.

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