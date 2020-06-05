Жанна Стрельнікова про те, як робота траблшутера допомагає заощадити компанії $100 тис
Траблшутер — нове й поки ще незвідане для України поняття. Простіше кажучи, це людина, що зробила своєю діяльністю вирішення проблем, з якими стикаються компанії. Але, як стверджує сама траблшутер Жанна Стрельнікова, немає проблем — є можливості.
Про те, що входить в обов'язки траблшутера і з чим саме він допомагає впоратися компаніям, читайте в нашому інтерв'ю з Жанною.
Жанно, ви працювали з такими відомими брендами, як Coca-Cola, Pepsi, Borjomi. За яким принципом обираєте бренди, з котрими будете співпрацювати?
- Я вважаю, що в роботі, як і в стосунках, повинна бути хімія. Продавати або просувати потрібно той бренд, який ти любиш, добре ставишся до нього й сам є його амбасадором. Так склалося, що мої перші бренди — «Моршинська» та Borjomi. Потім уже було, як у тумані: робота з брендами напоїв №1 у світі — напевно, мрія кожного.
Які завдання ви допомагаєте вирішити вже відомим брендам і тим, хто тільки набирає обертів? З ким вам подобається працювати більше?
- Основне завдання — знайти можливість зростання. Вони завжди різні й відрізняються для кожного бренду або компанії. Це можуть бути розширення продуктової лінійки, завоювання нового сегменту або споживачів, впровадження системи CRM, оптимізація бізнес-процесів, побудова іміджу бренду.
Над якими проектами і з ким ви працюєте зараз?
- Наразі я вирішила трохи абстрагуватися від ринку FMCG. Він досить зрозумілий, і неважливо, що ти продаєш — воду, памперси, чай або вушні палички, — інструменти однакові. Зараз мені цікавий ринок послуг, металу і нафтогазу.
Є такі бренди, з якими ви не погодитеся працювати? Чи немає проблеми, котру неможливо вирішити?
- Я не люблю слово «проблеми», для мене це можливості. Мені важливо, щоб у першу чергу було цікаво працювати з брендом. Невідомий сегмент бізнесу лякає. Буває, що немає досвіду роботи на цьому ринку, але в той же час це випробування «на слабо» — чи зможу я. Виходить таке собі тренування для мозку. Як я люблю говорити, профілактика Альцгеймера. З приводу брендів не хочу розмовляти ніколи, тому що обов'язково прийде пропозиція.
Які завдання ви як траблшутер допомагаєте вирішити бренду?
- Як я вже казала, траблшутер допомагає компаніям знайти нові можливості, сформувати правильний імідж, збільшити продажі, організувати відділ продажів і т. д. У цілому він працює над поліпшенням процесів у компанії, допомагає розібратися, що, коли й де потрібно зробити. Це погляд зверху на всі процеси, на компанію та її можливості.
Ще кілька років тому про траблшутерів навіть не говорили в Україні. Чому виникла потреба в таких людях і як ви усвідомили, що це ваше?
- Такої професії і зараз немає. Траблшутер — це збірне поняття. У мене є досвід роботи з різними компаніями, з різними завданнями. Я дивлюся на бізнес очима власника / СЕО, тобто мені видно повну картину. Не можна обмежитися, наприклад, маркетингом і робити рекламу, якщо у вас не працює фінансова модель і незрозуміло, на чому заробляються гроші. Розбиратися окремо, яка роль у довгостроковій стратегії інтернет-магазину, чи потрібен він, може, про нього навіть не подумали. Або коли в компанії дві вертикальні структури бізнесу, немає чіткого поділу обов'язків, але потрібно будувати систему мотивації, яка залежить саме від обов'язків менеджерів. Тому тут важливо дивитися на завдання комплексно.
Наразі компанії виходять з карантину. Що для них зараз актуально та чим ви допомагаєте як траблшутер?
- Ще на початку карантину всі казали, що світ уже не буде таким, як раніше. Тому складно стверджувати, що компанії зможуть повернутися до звичного режиму. По-перше, потрібно розробити стратегію розвитку. По-друге — продумати подальшу трансформацію компанії: процеси, ідеї, бізнес-модель. По-третє — зберегти та збільшити продажі: проаналізувати та спрогнозувати поведінку аудиторії.
Що стає відправною точкою, коли компанія розуміє, що їй потрібен траблшутер?
- Я думаю, зараз такого розуміння немає. Не буває ситуацій, коли хтось уранці приходить у компанію й каже: «Нам потрібен траблшутер». Зазвичай звертаються із запитом: «Ми хочемо рости / ми не ростемо, щось нам заважає». І ми починаємо розбиратися з самого базового рівня, що саме.
Що вам найбільше подобається в цій роботі й у чому головні складнощі?
- Найбільше мені подобаються нетривіальні завдання й сам процес роботи. А головна складність — у людях. На жаль, багато хто хоче змін, але не готовий змінюватися. Не завжди усвідомлюють, як пощастило, що менеджмент дає їм цю можливість. Я із задоволенням ділюся досвідом і пояснюю, куди й навіщо потрібно рухатися.
Якими кейсами ви пишаєтеся найбільше? Наведіть приклад траблшутингу будь-якого завдання для клієнта.
- 3 останніх — ERP & CRM-система, що допомогла оптимізувати бізнес-процеси в компанії, вивести її на новий рівень з точки зору надання послуги (замовлення — узгодження — обслуговування). Ще й заощадила $100 тис.
У вас є досвід роботи з багатьма брендами. А є список тих, з ким би хотіли співпрацювати?
- Коли бачу страшні рекламні борди Національної поліції, я хочу написати Арсену Авакову, щоб він мені зателефонував, і я допоможу побудувати бренд (Сміється.). Якщо чесно, хочу, щоб усі бренди й компанії виглядали гідно, без шароварщини, сучасно. Відсутність смаку — це бич нашого ринку.
Що особисто вам свідчить про успіх у роботі? Чи є у вас які-небудь критерії для оцінки власної праці?
- Успіх — це коли ніхто не вірив, а я зробила. І результати компанії — звичайно ж, важливий критерій. Особливо не люблю, коли кажуть: «Так не вийде». А ви спробували? Ні, не спробували, але вже говорите, що не вийде. Ця фраза для мене як червона ганчірка для бика.
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