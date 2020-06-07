Расстояние — залог здоровья. 5 малоизвестных мест для отдыха под Киевом, в Карпатах и на море

В середине мая Еврокомиссия выпустила рекомендации для отдыхающих, предусматривающие ношение маски в аэропортах, салонах самолетов и общих зонах отелей. Отдыхающим также рекомендуют денежные операции максимально перевести в онлайн, придерживаться социальной дистанции 1,5–2 м, часто мыть руки и пользоваться санитайзерами. Некоторые страны видят в этом возможность для повышения туристического потенциала — к примеру, правительство Исландии активно рекламирует свои безлюдные равнины и горы уставшим от сидения дома европейцам.

"Права никак не связаны с количеством людей. Недопустимо как с точки зрения закона, так и с точки зрения нравственности, чтобы какая-то деятельность была запрещена отдельному гражданину, но разрешена толпе" Айн Рэнд, американская писательница, философ

Украинцы попадут на зарубежные курорты в лучшем случае в конце лета, когда снова запустят международное авиасообщение. Однако желание отдыхать и путешествовать осталось, как и прежде, и внутри страны это тоже нужно будет делать по аналогичным европейским правилам санитарии. Их разрабатывает Минздрав совместно с Государственным агентством развития туризма. Марьяна Олеськив, глава агентства, считает, что туристические возможности нашей страны во многом не раскрыты и необходимо развивать постоянный спрос на отечественные курорты и достопримечательности. Для этого агентство разрабатывает национальную кампанию продвижения внутреннего туризма, чтобы вывести путешественников из замкнутого круга Львов — Киев — Одесса. Действительно, в Украине можно хорошо отдохнуть не только в Затоке или на Шацких озерах. В подборке Фокуса — менее растиражированные места и курорты, где воздух такой же свежий, природа так же живописна, а отдохнуть можно с комфортом, выдерживая необходимую в наше время дистанцию.

Отдых под Киевом: терапевтические лошади

Место: Конный клуб семейного типа Equides club

Где находится: Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Лесники

Стоимость: номер — от 1,9 тыс. грн в сутки, семейное бунгало — 2,7 тыс. грн в сутки

Чтобы попасть в уединенное место, необязательно отправляться на другой край страны: как отмечают в клубе Equides, до него 15 км от Крещатика, буквально рукой подать. Изначально клуб был исключительно конным, здесь держат конюшню, проводят конкурсы и соревнования по конкуру, выездке и вольтижировке. Со временем на большой территории клуба появился отель для отдыхающих: главный большой корпус, а также несколько бунгало на берегах озера, где можно устроиться уединенно. В спа-центре предлагают оздоровительные процедуры, есть бассейн с подогревом. Кроме пикников на природе можно развлечься конными прогулками, взять мастер-класс езды, если нужно, улучшить навыки. Здесь можно также поиграть в гольф — для этого есть специальное поле. Для детей обустроена площадка.

Отдых в Карпатах

Место: эко-курорт "Богольвар"

Где находится: Закарпатская обл., Ужгородский р-н, с. Анталовцы

Стоимость: от 730 грн в сутки

В переводе с венгерского языка слово "Богольвар" означает "город сов" — это тихое, уединенное место в окружении Карпат, до которого можно добраться из Ужгорода за полчаса на автомобиле. У курорта большая территория с выходом на горную реку, а также два озера, где предлагают устраивать рыбалку. Впрочем, в "Богольваре" есть и три больших бассейна, а также традиционная закарпатская сауна с чанами для разнообразных водных процедур. Местный колорит и в том, что для отдыхающих на курорте каждый месяц устраивают бограч-вечеринку, где готовят и поедают одно из наиболее популярных местных блюд. Если вы путешествуете с детьми, то на закарпатском курорте можно посетить мини-зоопарк с оленями или отправиться на велопрогулку по окрестностям — транспорт здесь предоставляют. Также в "Богольваре" организовывают индивидуальные или групповые экскурсии: поскольку Ужгород и Мукачево рядом, их достопримечательности и старинные замки — к услугам отдыхающих.

Зеленый туризм

Место: агроусадьба "Хутір Касень"

Где находится: Ровенская обл., Дубенский р-н, с. Повча

Стоимость: от 400 грн в сутки

Центр украинского зеленого туризма — Подолье и Волынь, на территории Ровенской и Тернопольской областей работают более сотни семейных агроусадеб. Одна из них — "Хутір Касень", его основали в 2016 году Виктория и Дмитрий Радчуки, которые переселились из Луцка в окрестности села Повча. Здесь находится Повчанская возвышенность с крутыми обрывами, лощинами и выходами меловых пород. У подножия горы Колыха супруги создали овечью ферму, а при ней построили несколько коттеджей, террасу и даже небольшой бассейн для отдыхающих. Владельцы усадьбы проводят для гостей сеансы "овечьей терапии", которая включает общение с животными, дегустации продуктов из овечьего молока, также здесь рассказывают, как изготавливают вещи из шерсти овец. Кроме того, вокруг усадьбы можно прогуляться по живописным местам возвышенности, сходить к памятнику, Австрийской стеле, возведенной после Первой мировой войны. В 18 км от "Хутора Касень" находятся известные достопримечательности Ровенщины — Дубенский замок и Таракановский форт, привлекающие туристов.

В полесских пущах

Место: отельный комплекс "Бреч"

Где находится: Черниговская обл., Корюковский р-н, с. Бречь

Стоимость: от 1,7 тыс. грн в сутки

В поисках отдыха на природе можно выбрать не южное, а северное направление — например, Черниговщину, которая только начала раскрывать свой туристический потенциал. На севере области раскинулся большой лесной массив с обилием хвойных пород и, соответственно, необычайно целебным воздухом. В окружении этих лесов и находится отельный комплекс "Бреч", расположенный на большой территории у озера. В комплексе есть как номерной фонд, так и отдельные коттеджи, выстроенные в разных архитектурных стилях — от американского до китайского. Сюда входят также спа-центр и несколько крытых бассейнов, развлекательный комплекс, включающий детский центр, есть даже небольшая церковь на случай венчаний и крещений. В "Бречи" можно арендовать квадроцикл или велосипед для активного отдыха, пойти на охоту или рыбалку, а также устроить пикник в беседке.

Со вкусом вина

Место: отель при винодельческом хозяйстве князя М. П. Трубецкого

Где находится: Херсонская обл., Бериславский р-н, с. Веселое

Стоимость: от 1,4 тыс. грн в сутки

На западном берегу Каховского водохранилища выращивают виноград и делают вино более ста лет. В селе Веселом работает отреставрированное историческое шато князя М. П. Трубецкого — в живописном месте, выходящем на берег Днепра. На его территории есть и небольшой отель — всего десять номеров, куда селят максимум по два человека. Вокруг раскинулся парк с аллеями и местами для пикника, а на самом берегу реки есть большой бассейн. Постояльцам здесь предлагают экскурсии по винодельне, включая старинные подвалы, где вина выдерживаются в бочках, а также собрана большая коллекция вин в бутылках, в том числе советского времени. Помимо этого организуют дегустации в ресторане, а также поход на виноградники, которые красиво спускаются к воде.

Ветер с моря: отдых в Бердянске

Место: отель клубного типа "Виолис"

Где находится: Запорожская обл., г. Бердянск

Стоимость: от 1,9 тыс. грн в сутки

Морской отдых в Бердянске часто называют скучным по сравнению с популярными черноморскими курортами Украины. Однако в этом есть и преимущества: в отличие от переполненной Затоки в Бердянске можно уютно провести время. Кроме того, Азовское море идеально для детского отдыха, поскольку мелководья на пляжах больше, чем на Одесчине. Курортная зона в Бердянске — коса, выдающаяся в море. Там расположены большинство санаторно-курортных заведений города. Наиболее уединенно можно поселиться на дальнем берегу косы, к примеру, в отеле "Виолис". Его преимущество — в коттеджной застройке с индивидуальными террасами, что позволяет избежать скученности постояльцев, как это происходит в постсоветских больших санаториях юга страны. На территории отеля есть и бассейн с трамплином, и свой пляж с навесами и шезлонгами — словом, все устроено так, чтобы лучше принимать солнечные ванны и радоваться морскому воздуху.