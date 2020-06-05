Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Эту должность занял генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе №211/2020 от 5 июня.

Другим указом №212/2020 президент назначил Валерия Кондратюка главой этого ведомства.

"Назначить Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины", – говорится в документе.

Валерий Кондратюк работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ.

С марта 2014 по июль 2015 года он занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

До октября 2016 года работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С октября 2016 года по апрель 2019 года – заместитель главы Администрации президента Украины.

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотвагу, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны. Имеет медаль "За военную службу Украине".

Как ранее сообщал Фокус:

11 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и назначил его первым замглавы СБУ.