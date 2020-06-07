Кива предложил внести Джорджа Флойда в список Небесной сотни и переименовать проспект Бандеры в его честь
Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива предложил объявить в Украине неделю траура в память о афроамериканце Джордже Флойде, а также переименовать в его честь проспект Степана Бандеры в Киеве.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!!!", – написал Кива.
Кроме того, он обратился к митрополиту ПЦУ Епифанию с требованием "канонизировать невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания в церкви.
Депутат также потребовал, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил семье погибшего афроамериканца материальную помощь в размере 10 млн долларов.
Наконец, Кива посчитал, что имя Флойда необходимо включить в список Небесной сотни.
"Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека начавшего "революцию гидности" в Соединённых Штатах Америки!!!", – написал депутат.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США, а также в Европу.
- Многочисленные митинги периодически переходят в столкновения с полицией, а под прикрытиям протестов мародеры устраивают погромы, грабежи и вступают в перестрелки с полицией.
- 5 июня в американском Миннеаполисе прошла церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом.