Статистика коронавируса в Украине на 8 июня: число новых случаев продолжает снижаться
По состоянию на утро 8 июня в Украине было зафиксировано 463 новых случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего в стране было зафиксировано 27 462 случаев коронавируса. При этом 12 195 человек выздоровели, из которых 141 – за последние сутки. Отмечается, что количество новых случаев в стране снижается второй день подряд.
От COVID-19 в Украине всего умерло 797 человек, в том числе 9 за последние сутки.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было зафиксировано в Киеве – 72, всего в столице 3 490 случаев коронавируса. В Закарпатской области зафиксировано за сутки 64 случая, всего в области 1 386 случаев. В Черновицкой области за сутки 59 случаев COVID-19, всего в области 3 698 случаев.
Кроме этого, новых случаев коронавируса за минувшие 24 часа не было зафиксировано в таких областях, как Николаевская, Полтавская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Хмельницкая, Донецкая и Луганская.
В первую тройку лидеров по количеству случаев коронавируса с начала пандемии входят Черновицкая область 3698 случаев), Киев (3490) и Львовская область (2162).
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 7 июня впервые за 4 суток выявили менее 500 новых случаев. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Львовской (68) и Черновицкой (54) областях, а также в Киеве (43).
- В начале месяца в Украине фиксировалось более 500 случаев заражения: за сутки 3 июня — 588 (абсолютный антирекорд), 4 июня — 553, 5 июня — 550.