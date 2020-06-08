Мы не можем позволить массовые развлекательные мероприятия, – Зеленский

Президент Укрыина Владимир Зеленский заявил, что в стране пока не будут разрешать массовые развлекательные мероприятия.

Об этом Зеленский завил на совещании по противодействию коронавирусу, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был не зря, уверен, что он спас много жизней. Но и в дальнейшем у нас ежедневно умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминает людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", – сообщил Зеленский.

Глава Нацполиции Игорь Клименко, что празднование Троицы собрал в церквях около 200 тысяч верующих, однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима.

Также обсуждался вопрос запуска международного пассажирского сообщения. Первые внутренние авиарейсы, по словам министра Владислава Криклия, не были переполнены, несмотря на летний сезон.