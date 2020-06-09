Детский сад в Тернополе закрыли на карантин из-за коронавируса у работника
У работника Тернопольского детского сада №12 лабораторно обнаружили COVID-19. Заведение временно закрывают.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом.
Мобильные группы медиков возьмут анализы на ПЦР-тесты во всех работников саду.
Когда сад снова заработает, сообщат дополнительно.
Контактировавшим с больным COVID-19 пациентом отправят на самоизоляцию.
Напомним, в детском саду "Калинка" в Броварах зафиксирована вспышка коронавируса. Тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Волынской областной психиатрической больнице, где одна из пациенток умерла от коронавируса, в мае было обнаружено еще 16 случаев заражения.
- 4 мая на Киевщине в общежитии учебного заведения в городе Украинка обнаружили сразу 10 случаев коронавирусной инфекции. Учреждение закрыли на карантин.