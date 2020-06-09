Детский сад в Тернополе закрыли на карантин из-за коронавируса у работника

У работника Тернопольского детского сада №12 лабораторно обнаружили COVID-19. Заведение временно закрывают.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом.

Мобильные группы медиков возьмут анализы на ПЦР-тесты во всех работников саду.

Когда сад снова заработает, сообщат дополнительно.

Контактировавшим с больным COVID-19 пациентом отправят на самоизоляцию.

Напомним, в детском саду "Калинка" в Броварах зафиксирована вспышка коронавируса. Тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными.

Как ранее сообщал Фокус: