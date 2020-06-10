Статистика коронавируса в Украине на 10 июня: за сутки выявили 525 новых заболевших

В Украине за минувшие сутки, 9 июня, выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава 10 июня.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 28 381 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. Было проведено почти 446 тысяч ПЦР-тестов.

За последние сутки 357 человек выздоровели. Также скончались 23 человека.

Отметим, что 23 умерших за сутки – это максимальное количество в Украине с начала пандемии.

Больше всего новых случаев заболевания – в Волынской (101), Львовской (78) областях, Киеве (57) и Житомирской (38) области.

В Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировали.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

– Винницкая область – 1192 заболевших (17 за сутки);

– Волынская область – 1214 (101);

– Днепропетровская область – 973 (2);

– Донецкая область – 246 (11);

– Житомирская область – 973 (38);

– Закарпатская область – 1448 (23);

– Запорожская область – 502 (3);

– Ивано-Франковская область – 1622 (20);

– Кировоградская область – 562 (-);

– Киев – 3580 (57);

– Киевская область – 1865 (29);

– Львовская область – 2289 (78);

– Луганская область – 54 (-);

– Николаевская область – 309 (-);

– Одесская область – 1028 (18);

– Полтавская область – 276 (2);

– Ровенская область – 2122 (28);

– Сумская область – 198 (-);

– Тернопольская область – 1313 (8);

– Харьковская область – 1338 (33);

– Херсонская область – 179 (-);

– Хмельницкая область – 520 (2);

– Черновицкая область – 3757 (28);

– Черкасская область – 501 (11);

– Черниговская область – 320 (16).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.

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