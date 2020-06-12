Антитабачный законопроект 2813 отозван самими авторами из-за угрозы бюджету Украины

Как пишет Деловая Столица, о решении прекратить работу над законопроектом 2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака" и его альтернативными версиями сообщила сам автор 2813, депутат от "Слуги народа" Лада Булах, на заседании профильного комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

В своём решении остановить работу над документом она сослалась на полученное письмо от Ассоциации городов Украины. Деловая столица сообщает, какие претензии к законопроекту возникли у регионов, а также перечисляет несоответствия с европейской антитабачной директивой и рекомендациями ВОЗ, которые закладывались в законопроекте 2813.

Так, по данным издания, предлагавшаяся норма об отказе от производства пачек со скругленными краями полностью отсутствует в Европейском законодательстве, как и запрет на выкладку пачек сигарет на витринах.

Как пишет издание, борьба с распространением курения в Европейском Союзе ведется довольно мягко. Деловая Столица приводит выдержку из Директивы 2014/40/ЕС, которая, вместе с Рамочной конвенции ВОЗ (РКБТ), является основополагающим документом, регулирующим производство табачных изделий, их потребление и ограничения: "Необходимо, чтобы обязанности, возложенные на производителей, импортеров и распространителей табачных изделий и сопутствующих продуктов, не только гарантировали высокий уровень здравоохранения и защиты потребителей, но и охраняли все другие фундаментальные права и были пропорциональными относительно слаженного функционирования внутреннего рынка".

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Иными словами, европейская антитабачная директива рекомендует соблюдать баланс между желанием проявить заботу о здоровье населения и тем ущербом, который эти ограничения могут нанести экономике.

Именно об экономическом ущербе, по данным издания, речь идёт в письме Ассоциации городов Украины. Дело в том, что в местных бюджетах поступления от табачной торговли занимают существенное место. А нормы, заложенные в законопроекте 2813, привели бы к недополучению этих поступлений в размере более 15 млрд гривен.

К тому же, как пишет ДС, сомнителен и эффект, производимый на молодежь, которого хотели достичь авторы 2813. Оказывается, предлагавшееся введение единого стандарта упаковки (пачки без брендирования логотипами производителей) никоим образом не повлияло бы на решение молодёжи начать курить.

Издание приводит данные социологического исследования, в котором говорится, что среди молодёжи фактор внешнего вида пачки никак не влияет на решение начать курить. Среди опрошенных компанией InfoSapiens молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет внешний вид пачки выделили 0%, а среди всех опрошенных таких оказалось всего 2%.

Зато введение унифицированной упаковки привело бы к неконтролируемому росту производства подделок и контрабанды.

"Жесткие запреты на легальную продукцию ведут к росту контрабанды и контрафактного производства – эти сигареты дешевле, и потому курильщики переключаются на них, но не начинают курить меньше", - отмечается в материале Деловой Столицы.