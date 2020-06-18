Как выбрать практичный рюкзак

Выйти из дома и ничего не взять с собой – страшный сон. От мала до велика: всем нужна своя ежедневная кладь: телефон, ноутбук, документы, вода, зарядное устройство... Практичный городской рюкзак – не роскошь, а жизненно важная необходимость. Если средневекового рыцаря невозможно представить без шлема и щита, то в дресс-коде современных горожан обязательно должен быть рюкзак.

Как выбрать практичный городской рюкзак

Эта задача сложнее, чем кажется. Как советуют на базаре: «Бери тот, который на тебя смотрит». Но это сейчас он «смотрит» на вас. А потом вам на него и смотреть, и на плечах носить, и любимый ноутбук в него упаковывать. Поспешный выбор может сказаться дискомфортом в шейном отделе позвоночника, покраснением под шлейками, и кучей других неприятностей.

На что нужно обращать внимание? В первую очередь – на качество и комфорт. Городские рюкзаки Kite сочетают в себе и то, и другое.

1. Размер спинки должен соответствовать росту и физическим параметрам. В размерной сетке рюкзаков Kite есть модели для каждого (в артикулах городских рюкзаков спрятан волшебный код с буквой, обозначающей размер – от ХXS до L):

Размер рюкзака: Рост:

ХXS - до 100 см

XS - до 115 см

S - 15-130 см

M - 130-145 см

L - 145-180 см

2. Литраж. Да, объем рюкзака измеряется в литрах. Для городских моделей оптимальная вместительность: от 14 до 21 л. Максимальная – до 30-35 л (но это – для знатных хомячков с жизненным девизом «все свое ношу с собой»). Не увлекайтесь слишком объемными экземплярами. Вам с ними еще в общественном транспорте толкаться и с друзьями прогуливаться. «О, ты с большим рюкзаком, положи туда и мою воду» … Да, владелец самого большого рюкзака по умолчанию назначается почетным «оруженосцем» группы. С огромным туристическим рюкзаком сложно избежать соблазна набить его доверху. А это – дополнительная нагрузка на плечи. На каждый день больше подойдут компактные и аккуратные модели. Все, что побольше – в командировку, в путешествие или в поход.

3. Комфорт. Насколько удобным будет рюкзак, зависит от следующих параметров:

Спинка должна соответствовать росту. Благодаря мягким дышащим подушечкам, спина будет в естественном положении, а это очень важно для поддержания правильной осанки.

должна соответствовать росту. Благодаря мягким дышащим подушечкам, спина будет в естественном положении, а это очень важно для поддержания правильной осанки. Лямки требуют не меньшего внимания. Удобные лямки – широкие, мягкие, S-образной формы.

требуют не меньшего внимания. Удобные лямки – широкие, мягкие, S-образной формы. Нагрудный ремень фиксирует рюкзак и участвует в правильном распределении веса, снижения нагрузки на поясницу и позвоночник;

4. Практичность рюкзака зависит от грамотного распределения отделений и карманов. Без перегородок и организованного пространства рюкзак рискует превратиться в мешок, а его содержимое – в винегрет. Бездонный вещмешок может подложить свинью, когда на кассе срочно понадобится кошелек, но, чтобы докопаться до него, нужно выложить 5 кг мелочей. Отдел для гаджетов, как правило, располагается со стороны спинки, в идеале – фиксируется ремнем, липучкой или молнией. Ключница, карманы для телефона, бутылки с водой и зарядного устройства – детали, которые заметно упрощают нам жизнь, помогают сохранять вещи в порядке.

5. Износостойкость. Как бы ни была соблазнительна цена у дешевых подделок, скупой платит дважды. Рюкзак в сервант не поставишь. Его придется носить часто, в любую погоду, да еще и загруженным. Нужно, чтобы он не только не порвался, но и сохранял первоначальный вид. Важен и внешний материал, и подкладка: чтобы ланч-бокс не говорил «ку-ку», отделу для ноутбука, а мелкие предметы не закатывались под внутреннюю ткань.

Представим, сколько раз в день мы открываем и закрываем рюкзак. Не заест ли молния? Не разойдется ли в самый неподходящий момент?

Рюкзак должен стойко пройти все испытания: и перепады погоды, и битком набитую маршрутку.

Если вы покупаете рюкзак онлайн и не можете непосредственно проверить качество, поюзать молнии и осмотреть швы, – отдавайте предпочтение брендам с хорошей репутацией. Городские рюкзаки Kite уже не первый год покоряют сердца молодежи. Немецкое качество и широкий ассортимент моделей позволят каждому выбрать свой идеальный рюкзак.

6. Назначение определяет стиль рюкзака. Вы серьезный деловой человек, ищете рюкзак для ноутбука и бумаг? Для вас есть сдержанные модели из линейки Бизнес Kite. Хотите гламурный молодежный рюкзак? Или спортивную модель для тренировок? В ассортименте Kite есть рюкзаки на любой вкус.

7. Дизайн. Если рюкзак успешно сдал экзамен по предыдущим пунктам, пора приступать к самому приятному – подбору подходящей модели по визуальным параметрам. К счастью, выбор позволяет не ограничиваться двумя стандартными брезентовыми версиями, а разгуляться и найти «тот самый» заветный экземпляр. Представьте, что возглавляете в жюри на конкурсе «Мистер рюкзак» и выберите фаворита. Только от вас зависит, кому достанется корона победителя.

Без рюкзака - и жизнь не та… Эта жизненная мудрость приходит с опытом. С выпадающим из заднего кармана брюк телефона; с обрывающимися ручками пакетов; с пережиданием дождя под кроной ближайшего клена (конечно, зонтик же некуда положить)… Пора срочно это исправлять. Вооружившись знаниями, айда выбирать идеальный рюкзак.