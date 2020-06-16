Полиция задержала банду, которая в Киеве и области угоняла премиальные Toyota
В Киеве и Киевской области преступная группа похищала автомобили Toyota. Сумма убытков от их действий составляет около 6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Группа "работала" в 2019 – 2020 годах. Полицейские установили, что злоумышленники причастны к похищению 9 автомобилей.
Для того, чтобы завести двигатель автомобиля преступники использовали самые современные технологии. Также они подделывали или заменяли идентификационные номера агрегатов на украденных автомобилях и реализовывали авто-"двойники".
Также злоумышленники требовали выкуп за авто у их владельцев. Если владелец отказывался платить, машину отдавали на разборку.
Во время проведения обысков по месту жительства фигурантова дела правоохранители изъяли номерные знаки, радиостанции, устройства для заглушения, инструменты и приборы для взлома замков автомобиля, детекторы поля, кодгаберы и пр.
Кроме того, правоохранителям в Киевской и Запорожской областях, а также на Прикарпатье удалось найти и изъять украденные авто.
Сейчас полицейские устанавливают, к какими схожим преступлениям могла быть причастна группа в прошлом.
Организаторами преступной группы оказались крымчане 47-ми и 28-ми лет. Первый – неоднократно судим. Кроме них в группе состояли еще шесть исполнителей из Крыма, Запорожья, Киева и другой страны.
Организаторам и одному из исполнителей уже избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. По другим исполнителям вопрос с подозрением и избранием меры пресечения пока еще решается.
Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В США в штате Юта полиция задержала 5-летнего мальчика, который угнал автомобиль родителей и уехал в Калифорнию, чтобы купить себе Lamborghini.
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