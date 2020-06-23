Уборка квартир в смартфоне – это новая реальность клининговых услуг в Украине

Генеральная уборка квартиры – это задача, которую не просто можно, но и стоит поручить профессионалам, чтобы экономить свое время, нервы и деньги. Если ранее для многих клиентов казалось, что обращаться в клининговую компанию дорого и небезопасно, то сегодня уборка квартир в Киеве с помощью специалистов – практичное решение для всех, кто хочет получить чистоту и порядок в своих комнатах максимально быстро и качественно.

Полный комплект

Если вам интересна комплексная уборка квартиры, то выбирайте компанию, которая не только использует проверенные химические средства, технику, но и предлагает уникальную цифровую услугу на рынке – уборка в смартфоне. Какие же основные преимущества такого сервиса – будем разбираться далее.

Европейский опыт

Многие компании в странах ЕС, а также в США и Канаде предлагают профессиональную уборку квартир, делая акцент на удаленный видеосервис, чтобы доказать – генеральная уборка квартиры может быть не только быстрой, но и абсолютно безопасной. Клиенты с радостью доверяют специалистам навести порядок как в больших, так и скромных апартаментах, если они знают, что никакие вещи не пропадут. Заказчик может контролировать процесс удаленно, находясь в отпуске за границей или в офисе через несколько станций метро. Заказывая сервис в клининговой компании «Уборка 24», каждый клиент получает такие преимущества:

свободное планирование дня;

не требуется контролировать качество и безопасность указанных услуг;

формирования высокого уровня доверия между заказчиком и исполнителем.

Минимизация рисков

Каждый раз, когда удаленно подключаются камеры видеонаблюдения онлайн во время уборки квартиры, с помощью смартфона заказчик может посмотреть:

ход выполнения работ;

проверить, не поломал ничего клинер;

какие средства используются для чистки поверхности на кухне или мебели;

не пропали ли ценные вещи с квартиры.

Стоит отметить, что клининговая компания «Уборка 24» никогда не была замешана в том, что из квартир или домов клиентов пропадали драгоценности. Это говорит о том, что не только сервис на высоте, но и о поддержании высокого уровня репутации надежного партнера по уборке квартир с разным уровнем ремонта и статусом.

На сегодняшний день только одна клининговая компания в столице дает клиентам возможность следить за уборкой в режиме онлайн. «Уборка 24» предлагает смотреть онлайн трансляции с камер видеонаблюдения, а если клиент в этот момент занят, то компания может предоставить запись всего процесса и даже фотоотчет.

Как происходит трансляция?

Для начала, вызывая на объект для уборки специалиста компании, стоит уточнить, что дополнительно клиент хочет получить видеотрансляцию или запись всего процесса. Приезжая в квартиру, специалисты расставляют камеры так, чтобы в угол обзора помещались все важные аспекты. Ссылка на трансляцию отправляется клиенту на смартфон. Делая заказ уборки жилых помещений, рекомендуется уточнить и другие важные аспекты:

Какая уборка нужна. Дополнительный сервис (мытье посуды, окон, стирка, глажка, чистка мебели). Подходящая дата и время.

Удобно, что отправить заявку можно онлайн или в телефонном режиме. На основе полученной информации, включая площадь недвижимости, менеджер компании быстро просчитает смету, и клиент наперед будет знать во сколько ему обойдется уборка.

Поиск надежного исполнителя

Специалисты «Уборка 24», независимо от того, оформляют клиенты разовую уборку, или заказали регулярную ежедневную уборку, предлагают пользоваться сервисом «Уборка в смартфоне». Это позволит быть спокойным за свое жилье и его содержимое. Если клиенту сложно подобрать подходящего исполнителя, то стоит наперед оценить такие моменты:

список услуг, которые предлагает компания;

цены, есть ли скидки, акции, бонусы;

отзывы о компании на официальном сайте, других площадках.

Рекомендуется обращать внимание на то, как часто специалисты клининговой компании по уборке квартир могут посещать объект: от случая к случаю, каждый день, еженедельно. Для постоянных клиентов предоставляются, как правило, скидки. Решив заказать уборку квартиры, уточните стоимость и чем именно отличается наведение генерального порядка от регулярного.

Часто поиск специалистов, которые проведут уборку квартир, базируется на личных рекомендациях и опыте близких, друзей. Не последнюю роль играет стоимость генеральной уборки квартиры, которая прямо зависит от площади, сложности объекта. Плюс, что компания наводит порядок довольно быстро, ведь порой каждый час на счету, особенно, когда надо подготовить квартиру к переезду, убрать после ремонта, перестановки, вечеринки или обеспечить чистоту перед проведением праздника с большим количеством приглашенных гостей.

Вместе с компаний «Уборка 24» убрать квартиру в столице станет просто, качественно и безопасно, контролируя весь процесс удаленно.