С начала июня в водоемах Украины утонуло 100 человек

С начала июня в украинских водоемах утонуло 100 человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что основной причиной трагедий на воде становится грубое нарушение правил безопасного поведения.

"Иногда для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, часто не безопасные и не оборудованные спасательными постами. Как следствие – 100 утонувших, из которых 17 – дети", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что только 13-14 июня количество погибших на воде "достигло отметки в 24 человека", из которых трое – дети.

Кроме того, 15 июня на реке Десенка в Деснянском районе Киева водолазы на глубине трех метров нашли тело гражданина Конго 1993 года рождения, который утонул во время купания.

Как ранее сообщал Фокус: