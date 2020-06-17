Проверка доверия: владелец «Три Н» Максим Криппа о махинациях в благотворительности

Предприниматель и бизнесмен Максим Криппа много лет занимается благотворительностью. Часть доходов от заказов ивент-агентства «Три Н» жертвует в различные фонды. Он рьяно поддерживает всех, кто также помогает окружающим. Но предостерегает: вокруг полно мошенников, использующих доброту других людей в собственных целях. Правда, нередко отличить честных волонтеров от двуличных – сложно. Однако благодаря простым советам сделать это сможет каждый.

Не делайте пожертвований на улицах

Максим Криппа: Чаще всего так называемые волонтеры, собирающие средства в общественном транспорте или на улицах, пытаются вас обмануть. Притом хитро – могут выдавать себя за представителей известных организаций. Та же история с беспризорниками, которые устраивают эмоциональный грабеж – давят на жалость. Обычно все собранные деньги они отдают вовсе не семьям или больным детям. Средства, пожертвованные таким образом, в большинстве случаев оказываются в руках преступников. У них целые «банды» бездомных, выманивающие таким образом финансы.

Хотите – устройте им проверку. Спросите, можно ли взглянуть на документы, подтверждающие существование организации. Попробуйте узнать ее физический адрес или ссылку на сайт. А в идеале попросите номер телефона собственника фонда или родных больного, чтобы напрямую убедиться в подлинности сбора. Скорее всего, от вас убегут или устроят скандал. Но я все же рекомендую не лезть на рожон. Просто обходите лжеволонтеров стороной.

Чаще всего так называемые волонтеры, собирающие средства в общественном транспорте или на улицах, пытаются вас обмануть», – Криппа Максим Владимирович

Репостите только проверенные объявления

Максим Криппа: Собрались распространить в социальной сети пост о сборе денег на помощь? Сначала проверьте его достоверность. Найдите создателя изначальной записи. Выясните, знаком ли он лично с человеком, которому требуется помощь. Проведите хотя бы минимальный ресерч, иначе ваши средства улетят в карманы обманщиков. Не уверены в подлинности акции? Тогда найдите объявление, которое будет вызывать доверие, и не распространяйте обманки.

Факт: благотворительные организации не собирают средства на личные карты. Используются только банковские счета компаний и специальные опечатанные урны для пожертвований. Такие выставляются в общественных местах вроде супермаркетов по разрешению их руководства. Конечно, просьба о помощи может быть реальной, исходить от семьи. Однако в таком случае вы никак не узнаете, кто и как воспользуется деньгами. Пересылайте их лишь тем, кого знаете лично. А в идеале – доверяйте исключительно фондам, работающим официально. Вроде «Жизнелюба», «Украинской биржи благотворительности» и так далее.

Доверяйте исключительно фондам, работающим официально», – Максим Криппа

Кроме того, часто аккаунты в социальных сетях взламывают. Тогда от друзей начинают сыпаться сообщения с просьбами о помощи. Зачастую в таких случаях манера общения «знакомого» меняется, и люди замечают мошенничество. Но некоторые все равно попадаются на старую уловку и падают в вулкан обмана. Обязательно перезванивайте и уточняйте, что случилось. Переводите деньги, только убедившись в реальности описанной ситуации.

Не верьте email-рассылкам

Максим Криппа: С этим все просто: фонды не шлют письма на электронную почту. Поэтому все сообщения с грустными историями о болезнях – подделка. Даже если к ним приложены документы. Их легко сфабриковать. Поэтому смело отправляйте подобное в спам. Реальная картина выглядит примерно так: закупается база email-адресов, по которым рассылается фейковое объявление. Жулики рассчитывают, что часть адресатов клюнет. Вы же не поведетесь, когда увидите в «Принятых» ссылку на казино, обещающее несметные сокровища? По схеме махинаторов из мира гемблинга работают и притворные волонтеры, нагло обворовывающие людей. Как и те же казино.

Совет: поищите через Google указанные в письме или посте номера карточки и телефона. Если это информация мошенника, то он похожим способом уже выманивал деньги. В Сети полно форумов, где легко найти жалобы на недобросовестных «волонтеров».

Изучайте сайты организаций

Максим Криппа: Внимательно просмотрите сайт организации или фонда. Если он предусматривает ввод личной информации – та должна передаваться зашифровано. Взгляните, есть ли в адресной строке символы https и иконка замочка. Кроме того, проверьте, активен ли PCI DSS (сертификат безопасности для платежей). Например, такие часто встречаются на гемблинговых сайтах. Обычно сноска с данными о надежности находится внизу страницы. Если что-либо из перечисленного отсутствует – закройте вкладку и зайдите на другой, проверенный ресурс.

Еще один способ определить сайт шарлатанов – взглянуть на фотографии. Обычно там вывешиваются снимки из интернета, а не реальные кадры собственных акций. Другой вариант: раздел «Контакты». Когда в нем указаны неверные номера или вообще пусто – это тревожный звоночек. Настоящие фонды не скрываются. Также регулярно должны публиковаться отчеты о денежных переводах: кому помогли, какой суммой и когда. Очевидно, жуликов отчетность не волнует.

Проверяйте биографии тех, кому перечисляете деньги

Максим Криппа: Почти всегда мошенники используют поддельные имена. Некоторые идут дальше и прикидываются реальными членами благотворительных фондов. В обоих случаях поможет интернет – пары кликов хватит, чтобы проверить биографию волонтера и убедиться в его существовании. Когда имя выдуманное – ничего не находится, а если украденное – достаточно взглянуть на человека и сверить лицо с фото.

Приведу пример из личного опыта: жена увидела в Instagram пост и решила перечислить деньги на лечение ребенка с пороком сердца. Однако я настоял, чтобы она внимательно изучила страницу, где размещалось объявление. Как оказалось, ее просто взломали, удалили старые записи и засорили объявлениями о помощи. Притом даже не удосужились почистить комментарии. Среди фейковых отзывов нашлись разоблачающие, оставленные друзьями взломанного человека. Поэтому не стоит действовать импульсивно и сходу выбрасывать деньги в вулкан лжи. Потратьте минуту на проверку.

Как помогать животным: советы от приюта Evoplay

Максим Криппа: Особенности помощи животным – отдельная тема. Ее я обсуждал со знакомым, владельцем приюта для животных Evoplay на Шри-Ланке. Есть несколько региональных особенностей, но основные моменты актуальны для всего мира. Как и в случае с любым другим видом благотворительности, выясните на 100%, что вашими деньгами воспользуются по назначению. Нашли запись о помощи приюту? Первым делом отыщите заведение в социальных сетях или найдите сайт.

Существуют две основные категории махинаторов. Первая реально где-то держит зверей. Для достоверности они даже снимки показывают. Но беднягам не достаются ни лекарства, ни корма. Действительно, зачем лжецам кормить и лечить «расходный материал»? Звучит ужасно, но таковы скандальные реалии. Дефицита на бесхозных животных нет, поэтому злоумышленники быстро находят зверушек для выманивания денег. Вторая категория – те, кто просто копирует в Сети текст и фотографии реальных объявлений, заменяя номера карт на свои. Проверяйте, кому принадлежат реквизиты.

Также вы можете:

Съездить в приют и удостовериться в его реальности

Узнать, можно ли забрать животное себе – аферисты откажут, в отличие от добросовестных собственников

Помочь вещами: пеленками, кормами, наполнителями, лекарствами и так далее. Лжеприютам нужны только деньги

Не жертвовать средства на улице, в переходах, у метро, в электричках и другом транспорте

Ходить на благотворительные мероприятия – туда приглашают только честные организации

Как видите, достаточно простой бдительности.

Не позволяйте мошенникам сделать так, чтобы желание помогать нуждающимся высыпалось сквозь разочарование», – Максим Криппа

Повелись на аферистов? Не сдавайтесь

Максим Криппа: Вы ведь не бросите покупки на улице, если пакет с ними порвется? И не перестанете ходить в магазин. Ну так не позволяйте лжеволонтерам сделать так, чтобы желание помогать нуждающимся высыпалось сквозь разочарование. Стали жертвой «развода»? Не озлобляйтесь на все и вся. Просто в следующий раз подходите к делу профессиональнее, уже зная, как поступать не стоит. Используйте советы, что я дал выше, и занимайтесь благотворительностью с максимальным вниманием.

Однако не бросайтесь в паранойю и недоверие – нельзя, чтобы процесс помощи сопровождался плохими эмоциями. Достаточно спокойной предусмотрительности и трезвой взвешенности решений. Верьте только фондам, ведущим честную и открытую деятельность. Тогда пожертвования уйдут на благое дело.