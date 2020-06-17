Под Одессой прошли испытания управляемых ракет "Нептун" со снаряженной боевой частью

Сегодня, 17 июня, в Одесской области, на полигоне ВСУ "Алибей", прошли испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

В этот раз цель успешно поразила ракета со снаряженной боевой частью.

Ракетный комплекс "Нептун" предназначен в основном для поражения боевых кораблей класса крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантников и танкодесантников. При этом, ракеты – управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.

"Ракеты проекта "Нептун" – это перспектиная украинская разработка и в случае запуска серийного производства они могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они могут уничтожать не только корабельные цели, а и наземные", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

18 февраля СНБО одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

После этого в СМИ писали о том, что проект ГОЗ на 2020-й якобы ликвидирует ракетную программу Украины, так как не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха".

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос 19 февраля даже просил президента Владимира Зеленского отправить на доработку проект ГОЗ.