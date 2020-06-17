Омелян рассказал, почему в Украине не появился обещанный им Hyperloop

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, почему в Украине так и не был реализован проект Hyperloop.

Об этом сообщает ZIK.

По его словам, идея относительно Hyperloop имела целью привлечь Украину в число передовых государств, которые разрабатывают современные виды транспорта.

"Мы собрали вместе кусочки мозаики, которые присутствовали в Украине. Hyperloop – это металлическая труба, внутри которой атмосферный воздух разрежен почти до вакуума. И принцип манглева, то есть поезд не касается рельсов, летает капсула со скоростью 1200 километров в час", – рассказал он.

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По словам Омеляна, начало проекта тестовой площадки планировалось на конец 2019 года.

Экс-министр инфраструктуры говорит, что были задействованы около десятка украинских и иностранных компаний. Омелян считает, что поскольку при действующей власти нет политической поддержки проекта, то им никто не занимается.

Отметим, министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что идея реализовать в Днепре проект Hyperloop абсурдная и считал, что Омелян просто занимается хайпом.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре 2018 года сообщалось, что тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян попробует сделать Hyperloop в Украине уже через два года. При этом в проекте финплана ПАО "Укрзализныця" на 2019 год и в среднесрочной стратегии компании на следующие пять лет проекта Hyperloop нет, рассказал и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

Позже Омелян уточнил, что запуск поезда по технологии Hyperloop в Украине может произойти в ближайшие 5, максимум 10 лет.