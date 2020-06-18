СМИ: Законопроект об игорном бизнесе признан неконституционным

Создание Комиссии по регулированию азартных игр, предусмотренное проектом Закона № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, является неконституционным. К такому выводу пришли эксперты Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады, - пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады. Автором законопроекта является депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк.

По заключению Главного юридического управления, Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике превысил свои полномочия и нормы Конституции Украины.

Отмечается, что согласно упомянутому законопроекту, профильный комитет ВР уполномочен определять членов конкурсной комиссии, которая после этого избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр. А Кабинету Министров при этом отводится чисто номинальная роль, которая заключается в утверждении состава Конкурсной комиссии из пяти человек, которых представляет комитет Верховной Рады Украины. Эта же Комиссия в дальнейшем представляет Кабмину на утверждение выбранных председателя и членов Уполномоченного органа.

В заключении экспертов Главного юридического управления ВР говорится: "Учитывая особенности конституционно-правового статуса, комитет Верховной Рады Украины не может быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии по избранию Председателя и членов Уполномоченного органа".

Комитеты парламента, согласно Конституции и закону "О комитетах Верховной Рады Украины", не являются самостоятельными субъектами парламентского контроля и не могут быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии, отмечается в выводе Главного юридического управления парламента.

Создание самой Комиссии по регулированию азартных игр также противоречит Конституции Украины. Предлагаемая законопроектом Комиссия является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Между тем, у Верховной Рады нет полномочий формирования центральных органов исполнительной власти.

Поэтому эксперты Главного юридического управления ВР пришли к следующему выводу: «Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом».

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 17 июня проведет экспертизу законопроекта о легализации и государственном регулировании азартных игр. Данная экспертиза приостановит рассмотрение законопроекта на срок до 10 дней.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что упомянутый законопроект разрабатывался с участием бизнесмена Бориса Баума, который в интервью подтверждал, что имеет все шансы возглавить Комиссию по азартным играм