Предприниматель Лищина Сергей Богданович: экологические программы положительно влияют на экономику

Игнорирование проблем экологии закладывает будущие риски для экономики, которые вынуждены учитывать производители. Устранение же угрозы экологических катастроф приведёт к уменьшению себестоимости продукции. Об этом говорится в интервью Сергея Лищины, соучредителя ООО "ОБИО", производящего утеплители на основе базальтового и стекловолокна, размещённом на сайте izovat.ua.

"Экономическая деятельность требует планирования, и чем на больший срок, тем лучше. Нестабильность погоды и изменение климата ведет к неизбежным издержкам как для транспорта, так и для сельского хозяйства и промышленности. А риски новых расходов, как известно, повышают цены для конечных покупателей — то есть для всех нас", - объясняет Лищина.

В том, что природный баланс нарушен самими людьми, нет сомнений, считает Лищина. В то же время, в наших силах этот баланс восстановить. Для этого необходимы комплексные действия на уровне государства: «Программы по защите окружающей среды и, в частности, остановки разрушения биосферы должны быть реализованы на уровне государственного законодательства. Государственные программы финансирования специализированных научно-исследовательских институтов, льготные программы по налогообложению или кредитованию предприятий по модернизации существующего неэффективного оборудования и переход на альтернативные источники энергии».

Одним из положительных примеров экологически ответственных производств можно считать утеплители IZOVAT. Кроме того, что они по своему предназначению служат сохранению энергии и экономии энергоносителей, одновременно ещё и помогают восстанавливать экологический ущерб, наносимый людьми.

Так, новая линия по производству утеплительных панелей из стекловолокна IZOVAT в качестве сырья использует стеклянный бой - один из самых распространённых отходов жизнедеятельности человека. Еще один вид утеплителя IZOVAT производится из базальтового волокна. "Это — порода вулканического происхождения, одна из самых распространенных не только на Земле, но и на других планетах. По этой причине он активно используется в строительстве, как эффективный и удобный в работе минерал", - объясняет Лищина. Панели из базальтового волокна не горят и, таким образом, не только сохраняют тепло, но и защищают здания от возможных техногенных аварий.

Лищина считает, что современные технологии позволяют уже сейчас значительно снизить воздействие людей на окружающую среду.

"Помимо качественной теплоизоляции еще есть масса достижений цивилизации – таких как грамотное остекление, рекуперация воздуха, светодиодное освещение, которые в разы уменьшат ваши счета за коммуналку", говорит Лищина. Комплексное использование этих и разработка новых технологий поможет планете самовосстановиться, считает он.