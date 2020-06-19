Курсанты Национальной академии СБУ подхватили коронавирус
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них (курсантов, – ред.) после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен СOVID-19. Все они изолированы" – сказано в сообщении.
В СБУ сообщили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни у всех курсантов легкое.
Всем остальным курсантам проводится дополнительное тестирование. Сейчас они находятся на обсервации.
В СБУ утверждают, что в академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Волынской областной психиатрической больнице, где одна из пациенток умерла от коронавируса, в мае было обнаружено еще 16 случаев заражения.
- 4 мая на Киевщине в общежитии учебного заведения в городе Украинка обнаружили сразу 10 случаев коронавирусной инфекции. Учреждение закрыли на карантин.