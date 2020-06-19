Курсанты Национальной академии СБУ подхватили коронавирус

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них (курсантов, – ред.) после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен СOVID-19. Все они изолированы" – сказано в сообщении.

В СБУ сообщили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни у всех курсантов легкое.

Всем остальным курсантам проводится дополнительное тестирование. Сейчас они находятся на обсервации.

В СБУ утверждают, что в академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений.

Как ранее сообщал Фокус: