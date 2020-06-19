Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила пострадавшим по 31 грн компенсации

Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Лариса Матвеева, передает УНН.

"Зайцева на сегодня выплатила по 31 грн с копейками двум пострадавшим. По Дронову у меня нет информации, что выплата осуществляется. Последняя информация, что выплат не поступало", – рассказала Матвеева.

По решению суда Дронов и Зайцева должны оплатить всем пострадавшим около 3 млн грн.

Напомним, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции.

Как ранее сообщал Фокус:

Смертельное ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей.