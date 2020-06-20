Турчинов стал сказочником и издал сатиру об украинской современности

Об этом сам Турчинов написал на своей странице в Facebook.

"Учитывая, что многие украинцы ну очень любят сказки, решил быть в тренде. Вышла моя "Сказка о Добромоле". Она веселая и одновременно грустная, как и наша жизнь. Книга рассчитана на сознательных и разумных читателей, которые не голосуют за сказочных персонажей", – написал Турчинов.

Книга вышла на украинском и русском языках в издательстве "Днепр".

В описании сказано, что "Сказка о Добромоле" – это гротеск на нашу современность.

"Рассказ воспринимается как антиутопия ХХІ века, своеобразное "кривое зеркало" современного общества. Эта книга-предостережение адресуется широкому кругу читателей", – говорится в описании.

Иллюстрации к книге выполнил лидер группы Otvinta, карикатурист Юрий Журавель.

Как ранее сообщал Фокус:

Турчинов является автором нескольких художественных книг, самые известные из них - "Иллюзия страха", "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие". По триллеру "Иллюзия страха" в 2008 году был снят одноименный фильм, который даже выдвигали от Украины на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".