Боевики освободили супругу испанского подданного, которая сняла с дома в Донецке российский флаг

Об этом Евгения сообщила своим близким по телефону, передает Остров.

По ее словам, сегодня утром боевики привезли ее домой и дали всего полчаса на сбор самых необходимых вещей. После этого ее отвезли к линии разграничения, где передали представителям Украины.

Напомним, боевики задержали Евгению, после того, как она убрала с внешнего фасада своей квартиры на ул. Артема в Донецке российский флаг, повешенный оккупантами в честь Дня России.

Как она рассказала, вначале к ней применяли физическую силу, но потом перестали бить, так как ее похищение получило широкую огласку в СМИ. К тому же, вопрос ее освобождения поднимался не только украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), но и испанским посольством.

Как ранее сообщал Фокус:

Политическая партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" опубликовала поздравление ко дню России, заявив, что делает это от имени "всех украинцев".