Столкновения в Березном: Нацкорпус жестко встретил нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа"

Столкновения произошли 22 июня. Как сообщает Суспильне, Нацкорпус потребовал встречи с депутатом- мажоритарщиком от "Слуги народа" Сергеем Литвиненко, чтобы он объяснил свои слова о необходимости рассмотрения Верховной Радой законопроекта об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

"Еще перед новым годом в Париже президент Зеленский подтверждал, что закон "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует как временный. Однако сколько может продолжаться это "временно?". Мы уже трижды продлили его действие. Уже даже представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" направили к ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе. А мы, украинские политики, дальше продления сроков никак не можем сдвинуться с места. Неужели мы не можем сделать свой вариант закона, которым ускорим возвращение мира?", – сказал Литвиненко на брифинге в Раде 5 июня.

По информации правоохранителей, на митинге собралось около 130 демонстрантов. В результате Литвиненко вынужден был покинуть встречу в сопровождении охраны. Участники акции начали его догонять, в него полетели камни. После этого произошли столкновения активистов с полицией, во время которых прозвучал звук петарды.

"Участники акции начали догонять депутата. Возникла потасовка, во время которой неустановленное лицо бросило в толпу пиротехническое изделие. Когда начальник управления патрульной полиции области пытался отбить его ногой, чтобы не пострадали другие граждане, изделие взорвалось. В результате полицейский получил телесные повреждения и направлен в больницу в Ровно", — сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, сотрудники полиции задержали 15 человек, в том числе лидера местного Нацкорпуса Игоря Сухих, по статье о хулиганстве. Также правоохранители изъяли пять транспортных средств.

Сам нардеп на своей странице в Facebook написал, что это была провокация. Он, якобы, приглашал протестующих к себе в офис на разговор, но те идти отказались.

"Это банальный криминал. И ни для кого не секрет, что радикалы работают на заказ. Хочу предостеречь политиков, которые пользуются услугами екстермистив-радикалов: завтра они легко вернут свое оружие против вас", – написал Литвиненко.

Как ранее сообщал Фокус:

Нацкорпус провел акцию возле офиса Медведчука, забросав его краской.