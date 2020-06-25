Великі ініціативи для малого бізнесу

Український бізнес пожвавлюється після послаблення карантину. Відновлюються економічна активність підприємств, попит на вакансії. За даними платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот, на початку червня було зафіксовано пік реєстрацій ФОПів. 7269 підприємців фізичних осіб та 989 компаній — юридичних осіб. В середньому щотижня реєструється близько тисячі нових підприємств. І ця тенденція продовжується.

Щоб стимулювати створення ще більшої кількості нових підприємств та полегшити створення власного бізнесу в цей непростий час, національна мережа торгових центрів «Епіцентр» розпочала реалізацію проєкту підтримки українських підприємців і в рамках акції «Мільйони добрих справ» надасть в якості грантів до 10 млн гривень двадцяти українським підприємцям і тим, хто тільки розпочинає власну справу.

— Лідер ритейлу України, компанія Епіцентр, стоїть в авангарді підтримки малого та середнього бізнесу в країні, — зазначає Володимир Гончаров, заступник генерального директора ТОВ «Епіцентр К» — Одна з наших нових ініціатив — акція «Мільйони добрих справ». Маємо надію, що завдяки цій кампанії українські підприємці розпочнуть чи відновлять свій бізнес, а інші учасники отримають цінний досвід і продовжать свій підприємницький шлях.

— Мільйони добрих справ — це ціла історія, яку ми пройдемо разом з нашими учасниками, — розповідає Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ «Епіцентр К» з питань маркетингу, реклами та ЗМІ. — Той, хто мріє про власну справу і має свою бізнес-ідею, може заповнити відповідну грантову заявку. У кожному з чотирьох етапів будуть відібрані через систему рандом десять півфіналістів. А переможців визначить експертне журі на основі відеопрезентацій. Таким чином, кожен із переможців зможе отримати до 500 тис. гривень на розвиток власної справи. Для нас дуже важливо знайти саме тих активних і цілеспрямованих підприємців, які зможуть успішно реалізувати свої бізнес-проєкти.

Конкурс бізнес-проєктів пройде з 4 червня по 4 вересня. Відбір переможців буде проходити в чотири етапи із залученням медіа-партнерів та незалежних експертів. Паралельно на сайті компанії триватиме незалежне голосування за приз глядацьких симпатій.

Вже на кінець першого етапу подано понад 400 грантових заявок. Найчастіше трапляються бізнес-проєкти, пов'язані із техобслуговуванням авто, сферою громадського харчування, відкриттям торгових точок, виробництвом зеленої енергії та вирощуванням різноманітних овочів та фруктів. Трапляються і досить нестандартні стартапи, як от розробка власного бренду одягу чи мобільного застосунку.

В цілому підтримка вітчизняних виробників і підприємців завжди були важливим напрямком для компанії «Епіцентр К». І акція «Мільйони добрих справ» — яскравий тому приклад. Якщо говорити про підтримку Епіцентром малого і середнього бізнесу в цілому, то величезний кейс компанія має в плані співпраці з малими підприємствами — постачальниками, багато з яких за роки спільної роботи з мережею ТЦ перетворилися в підприємства всеукраїнського масштабу. Найбільший ритейлер України самостійно стимулює розвиток внутрішнього виробництва, скеровуючи малі та середні підприємства до якісного зростання.

— За роки нашої співпраці з Епіцентром ми значно розширили швейне виробництво — сьогодні маємо два швейних цехи й один в'язальний у Дніпропетровській області, розвиваємо власну роздрібну мережу та готуємось підкорювати європейський ринок — розповідає Вікторія Гончар, власниця швейної фабрики «Актівтрейд» .

І таких прикладів безліч. Головне — ідея і бажання мати власну справу, бути наполегливим та впевнено йти до успіху. За підтримки сильного партнера — національної мережі «Епіцентр» — мрії стають реальністю.