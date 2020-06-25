В Запорожской области в пруду утонули две девочки

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснили следователи, дети из разных семей без разрешения родителей поехали на велосипедах к местному водоему.

Местный житель, который обнаружил на берегу их вещи, начал искать детей в воде и достал на поверхность тело одной из девочек. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли местным жителям извлечь из воды тело второго ребенка.

Тела девочек переданы работникам полиции для проведения судмедэкспертизы. По факту гибели детей начато расследование.

Как ранее сообщал Фокус: