В Одессе пьяный водитель сбил полицейского и протащил его 100 метров на капоте

Об этом сообщила Думская со ссылкой на патрульную полицию.

Инцидент произошел на Хуторской улице Одессы. Копы обратили внимание на стоящий посреди дороги автомобиль BMW. Он блокировал движение других транспортных средств, а водитель вел себя агрессивно и был в сильном алкогольном опьянении.

"Полицейские вызвали эвакуатор. В этот момент нарушитель запрыгнул в машину и попытался уехать. Патрульный преградил ему дорогу, но это не остановило буяна. Он сбил правоохранителя и проехал с ним на капоте больше ста метров. Автомобиль остановился только из-за затора, созданного другими машинами", – говорится в сообщении.

Хулиган был задержан, а авто эвакуировано на штрафстоянку. Двое патрульных обратились в больницу с телесными повреждениями.

На нарушителя составили административные материалы по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ст.130 КУоАП). Также его привлекут к уголовной ответственности по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ст.345 УК Украины).

Как ранее сообщал Фокус:

На луганщине полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута", в результате чего водитель маршрутки был госпитализировали в тяжелом состоянии, а 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями различной степени тяжести.

14 июня в Киеве водитель Hyundai врезался в две машины и полицейскую, которая оформляла ДТП. Авария произошла около 15:00 на проспекте Палладина между Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.