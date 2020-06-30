Carlsberg Ukraine виділяє 5,4 млн грн на боротьбу з COVID-19

Від початку існування Група компаній Carlsberg на світовому рівні підтримує науку. У період пандемії людство чекає рішення від вчених - вакцини. Тому Carlsberg Group продовжує підтримувати наукові дослідження, але вже в боротьбі проти вірусу. Компанія спрямувала кошти, які допоможуть знайти рішення, як протидіяти вірусу.

Локально Carlsberg Ukraine надала благодійну допомогу лікарням у вигляді медичного обладнання та допомогла безалкогольною продукцією найменш захищеним верствам населення. Ми продовжуємо підтримку науки і суспільства, але сфокусувавшись у цьому році на медицині: