С чего начинается гражданское общество: Зеленский в День Конституции упомянул маски и вырубку леса

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, в своем обращении он призвал граждан уважать права друг друга. Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Зеленский записал видеообращение во время рабочей поездки в Херсонскую область.

"Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти", – сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что украинцам стоит помнить о законе каждый раз, когда они заходят без маски в метро, включают ночью музыку, поджигают траву, рубят лес, едут перегруженной фурой.

"А особенно — помнить в моменты, когда готовы разорвать, виртуально или реально, любого, кто имеет другое, чем у тебя, мнение", – добавил президент.

Кроме этого, Зеленский призвал молодых украинцев передать следующим поколениям новую страну.

"Не страну агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства", – подытожил в своем обращении президент.

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