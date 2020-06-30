Досвід ПУМБ: як “коронакриза” змістила акценти у КСВ

Через пандемію банк ПУМБ, як і інші бізнеси, вимушений був переглянути свою соціальну діяльність. На перший план вийшли люди, їх здоров’я та життя. Сьогодення ПУМБ – це збереження та безпека команди, переведення в онлайн бізнес-процесів, підтримка бізнес-партнерів і клієнтів, допомога громадам у протистоянні пандемії.

Захист команди

Жоден бізнес неможливий без людей – співробітників та клієнтів. Тому щонайперше банк сконцентрувався на створенні безпечних умов праці для більше 7 тисяч працівників. Співробітників головного офісу банк забезпечив усім необхідним для дистанційної роботи. Проте більша частина штату банку не могла перейти на віддалений режим: робота касирів, менеджерів відділень, інкасаторів, спеціалістів, які обслуговують ПТКС і POS-термінали, в період «коронакризи» стала надважливою. Банк не мав права припинити надавати клієнтам фінансові послуги. Тому ПУМБ закупив засоби індивідуального захисту, запровадив протокол дезінфекції приміщень, роботи з готівкою тощо.

ПУМБ ще на початку карантину вирішив, що жоден співробітник не повинен лишитися без заробітної платні. Співробітники 50 відділень, які тимчасово припиняли роботу, отримували на період простою заробітну плату у розмірі 2/3 окладу. Ті, хто обслуговували у відділеннях клієнтів, отримували підвищену оплату.

Підтримка клієнтів

ПУМБ обслуговує 1,5 млн клієнтів-фізосіб та 63 тис. корпоративних клієнтів, яким теж знадобилася підтримка.

В першу чергу, банк надав клієнтам сегменту МСБ можливість отримати кредитні канікули. На середину червня за кредитними канікулами звернулося близько 6% позичальників сегменту малого бізнесу. Підтримати бізнес вирішили також і скасуванням комісії за проведення платежів в гривні і абонплати за POS-термінали для тих клієнтів, чий бізнес був вимушений призупинити свою діяльність. Важливо, що банк і далі продовжує кредитувати бізнес.

На час дії карантину банк не застосовував штрафні санкції та підвищені відсоткові ставки для клієнтів фізосіб, які втратили дохід і через це не можуть своєчасно погашати платежі за кредитами. Також ПУМБ надав кредитні канікули. Так, на 1 червня 2020 року погодив більше 42 тисяч заявок на кредитні канікули по кредитах готівкою і кредитах на покупку товарів. Загальна сума реструктуризації склала 680 млн грн.

Банк намагається максимально перевести своїх клієнтів на дистанційне обслуговування. Співробітники відділень навчають клієнтів роботі у цифрових каналах. В той же час банк вдосконалює web- і мобільну версії інтернет-банкінгу.

Допомога медичній системі

ПУМБ приєднався до глобальної ініціативи Фонду Ріната Ахметова щодо допомоги українським лікарням у боротьбі проти епідемії COVID-19. Загалом Рінат Ахметов виділив 300 млн грн на боротьбу з COVID-19. Для цього він об’єднав усі ресурси – благодійного Фонду, ФК «Шахтар», банку ПУМБ, компаній ДТЕК, Метінвест та інших активів SCM для допомоги Україні.

ПУМБ у партнерстві с Благодійною організацією «Фонд Ріната Ахматова» закупив обладнання першої необхідності для медичних закладів заходу та сходу України, а також засоби персонального захисту для лікарів. Банк підтримав 156 лікарень України у 6 областях.

ПУМБ передав: 2 апарати ШВЛ, 2 інвазійні монітори пацієнта, більше 47 тисяч захисних костюмів, більше 4,4 тис. наборів персонального захисту лікаря (від окулярів, респіраторів, комбінезонів до бахіл), 1200 санітайзерів, 650 пульсоксиметрів.

Страхування медиків

ПУМБ ініціював створення нового продукту, який би відповідав виклику «коронакризи». В партнерстві з ПУМБ страхова компанія АСКА-Життя розробила програму «СтопКоронавірус», яка розрахована насамперед на лікарів, на яких, зазвичай, через ризики професії не поширюється дія звичайної медичної страховки.

Спочатку ПУМБ забезпечив за власний кошт 1,5 тисячі медиків медичним страхуванням від захворювання COVID-19. Страховку отримали лікарі 9 опорних лікарень, куди надходять хворі з COVID-19. Потім банк оголосив, що готовий покрити 40% витрат на страховку для всіх медиків.

У скрутні для країни часи ПУМБ надав всебічну підтримку – фінансову та експертну.