Статистика коронавируса в Украине на 1 июля: количество случаев почти достигло 45 тыс.

По состоянию на 1 июля в Украине подтвердили 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

За последние сутки зафиксировано 664 новых случая. Это на 42 случая меньше, чем было вчера (706), но на 18 случаев больше, чем сообщалось 29 июня (646).

Наибольшее количество больных COVID-19 на 100 тыс. населения зафиксировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской областях (164,7).

К аппаратам ИВЛ подключены 97 человек. Всего, с начала эпидемии, к ИВЛ подключали 396 пациентов.

Статистика коронавируса по регионам:

Львовская – 5 578 заболевших (143 за сутки);

Киев – 5 138 (101);

Черновицкая – 4 850 (49);

Ровенская – 3 784 (72);

Закарпатская – 2 961 (72);

Киевская – 2 610 (25);

Ивано–Франковская – 2 438 (43);

Волынская – 2 427 (59);

Харьковская – 2 169 (35);

Тернопольская – 1 930 (11);

Винницкая – 1 876 (12);

Одесская – 1 712 (14);

Житомирская – 1 408 (4);

Днепропетровская – 1 090 (3);

Хмельницкая – 805 (2);

Кировоградская – 647 (1);

Черкасская – 645 (3);

Запорожская – 572 (-);

Черниговская – 538 (2);

Донецкая – 484 (3);

Николаевская – 447 (3);

Полтавская – 319 (5);

Сумская – 297 (-);

Херсонская – 193 (2);

Луганская – 80 (-).

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом месяце в НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.