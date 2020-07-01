ДМС, Антивирус и защита медиков — как страховой бизнес реагирует на коронавирусную реальность

Коронавирус — классический черный лебедь для всего мира. Бизнес реагировал везде одинаково: первая фаза шока сменилась быстрым переходом на дистанционную работу. Страховому рынку очень повезло, поскольку его услуги были востребованы и во время карантина. Кроме того, страховые компании были отнесены к критической инфраструктуре и продолжали работу своих офисов. Поэтому они не испытали тот стресс, который ощутили другие бизнесы, констатирует Председатель правления компании «ARX» Андрей Перетяжко.

Новая реальность — новые продукты

Страховой рынок сегодня является партнером государства: продукты добровольного медицинского страхования (ДМС) есть у пусть и небольшой, но уже весьма внушительной части экономически активного населения. Таким образом, часть медицинских расходов уже финансируется частным сектором. Сейчас страховая отрасль переживает серьезное изменение принципов работы.

С одной стороны, звучат вопросы — как могут страховщики оказать помощь своим клиентам перед лицом новых и, возможно, более серьезных вирусов, ведь пандемия — это исключение в страховых программах во всем мире. С другой стороны, страховщики получили хороший урок и понимают, что необходимо сделать продукт, который сможет финансово помогать клиентам, но не подвергнет риску банкротства страховщика.

Для нас таким продуктом стал «Ативирус». По своей сути, это страхование жизни, которое покрывает в том числе затраты на госпитализацию по причине пневмонии любой этиологии, включая СOVID-19.Это «сезонный» продукт, чаще всего его покупают на 3, реже - на 6 месяцев. Несмотря на то, что правительство декларирует, что лечение в Украине бесплатное, по факту это не так и расходы на лечение достаточно большие. И потому получение фиксированных страховых выплат в случае госпитализации - это та палочка выручалочка, которая поможет клиентам. Менее чем за месяц застраховалось несколько тысяч человек. Это свидетельствует о том, что нам нужно всерьез задуматься, как мы будем отвечать на новые вызовы, например на вторую волну заболеваемости, а тем более, абсолютно новый вирус с более высоким риском летальности.

Киевская городская больница №9, куда переданы средства защиты для врачей компанией ARX

Страховании медиков — вопрос государственной важности

У любой страны должен быть четкий план, что делать в любой кризисной ситуации. У нас в компании расписаны все сценарии от пандемии, наводнения и урагана до оккупации и революции. И у государства Украина тоже должен быть такой план и должен быть резервный фонд, из которого будет осуществляться финансирование мероприятий для преодоления кризиса. Поскольку ежегодное администрирование страхования будет стоить госбюджету дороже.

Сегодня мы столкнулись с коронавирусом со смертностью 3-4%, а завтра может появиться другой вирус, летальность которого может быть 30% и выше. Будет ли страховка мотивировать медиков рисковать своей жизнью или придется увеличивать зарплаты с сегодняшних 300% в 10 и более раз?

Поэтому государство должно оставлять за собой гибкость реагирования на такие кризисы, не терять время как это произошло в этот раз, когда 1,5 месяца шли дискуссии о запуске медстрахования врачей, работающих в условиях COVID-19, и в результате все равно было принято решение направить деньги медикам напрямую из бюджета. Сегодня на первой линии защиты оказались медики, а завтра могут быть спасатели и пожарные, которые ликвидируют аварии на объектах повышенной опасности, например, на атомной электростанции или лесных пожарах. Нужна скорость принятия решений и гибкость на уровне комитета по чрезвычайным ситуациям. Нельзя терять время, как сейчас.

КСО — норма для цивилизованного бизнеса

Основная задача социальной ответственности компании в это время - сохранить рабочие места для наших сотрудников, их здоровье и здоровье членов их семей. Потому даже сейчас, когда в Киеве запустили транспорт, мы приняли решение, что выход на работу в офис у нас добровольный. Мы настаиваем на том, чтобы в офисе было безопасно работать, потому мы контролируем, чтобы в помещениях было не больше 1/3 сотрудников. И поддерживаем всех, кто хочет остаться работать дистанционно и сейчас и в будущем.

Второе направление социальной ответственности — это помощь медикам. Я считаю, что каждая индустрия должна пойти навстречу государству и людям в своей сфере. Мы видели воочию, что бизнес и общественность в очередной раз помогли государству выполнить его задачу и обеспечили медиков. Во многих районах люди собирали деньги на закупку защитных костюмов и медицинской аппаратуры для больниц и это очень воодушевляет.

Черновецкая городская больница № 1, куда переданы средства защиты для врачей канадским холдингом Fairfax

Мы также присоединились к этому процессу и в апреле передали 710 защитных костюмов и масок медикам Киевской городской больницы №9 на общую сумму 300 тыс. грн. Наша материнская компания FAIRFAX GROUP также пожертвовала USD 80 тыс. больницам Украины, и мы, совместно с другими дочерними компаниями, входящими в холдинг FAIRFAX, распределили помощь в регионы, которые особенно в ней нуждались. 8 больниц получили заказанное ими защитное оборудование, в среднем каждое медучреждение получило помощь на сумму 250 тыс. грн.

Пандемия Covid-19, конечно, стала стрессом для украинцев, но всего лишь очередным из череды потрясений. По сравнению с Европой и США за последние годы мы пережили много кризисов: государственную коррупцию, как следствие ее — революцию, оккупацию, войну, тройную девальвацию, кризис. Стрессовые ситуации у нас происходят гораздо чаще, чем в Европе. И благодаря этому мы очень стрессоустойчивы и достаточно оптимистичны.