Задержан осужденный за госизмену бывший крымский депутат Ганыш

Правоохранители задержали бывшего депутата Верховного Совета АР Крым Василия Ганыша. Ранее он был приговорен к 12 годам лишения воли за государственную измену, сообщили в Telegram Прокуратуры АРК.

"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до этого времени безосновательно продолжал находиться на свободе", – говорится в сообщении.

Ганыша после задержания отправили в Киевский следственный изолятор.

Адвокат экс-депутата Андрей Руденко сказал в комментарии проекту "Крым.Реалии", что его подзащитный находился под домашним арестом и не скрывался от следствия, а прокуратура АРК решила самостоятельно привести в действие приговор суда. Руденко добавил, что решение по кассационной жалобе Ганыша на приговор ожидается в июле.

Как ранее сообщал Фокус:

В первый раз бывшего вице-мэра Феодосии и экс-депутата Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма. Прокуратура АРК обвинила его в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Крымский политик назвал обвинения необоснованными, и заявил, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения "референдума" о "присоединении" Крыма к России.